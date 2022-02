SUPER JUNIOR confirma comeback con The road: Winter for spring, su álbum sencillo especial

Label SJ hace oficial el comeback de SUPER JUNIOR. Un día después de lanzar un spoiler, los ‘reyes del k-pop’ han confirmado su regreso el 15 de febrero. The road: Winter for spring, un álbum sencillo especial, será lo nuevo que presentarán a casi un año del disco por su décimo aniversario, The renaissance.

Fans de la segunda generación del pop coreano celebran esta noticia que llega una semana después de anunciarse que BIGBANG retomará su carrera en primavera de 2022, tras casi un lustro de hiatus.

Los spoilers del comeback de SUPER JUNIOR

Los rumores sobre el comeback de SUJU habían circulado en los últimos días a raíz de una imagen extraoficial ampliamente difundida en redes sociales. En esta figuraba que la boyband ícono supuestamente lanzaría el 28 de febrero un material musical, que podría ser MV o sencillo.

La parte oficial guardó silencio al respecto hasta que el 14 lanzaron un spoiler en forma de imagen, la cual, aunque borrosa, adelantaba parte del look de las superestrellas del k-pop.

SUPER JUNIOR en imagen promocional de SMTown Live 2022. Foto: SM

Fecha y horarios del lanzamiento de The road: Winter for spring

El 15 de febrero, finalmente Label SJ dio lo anunciado: SUPER JUNIOR estará lanzando el álbum sencillo especial The road: Winter for spring el 28 de febrero, a las 6.00 p. m. (KST) .

Se desconocen mayores detalles del regreso, por el momento. Sin embargo, en la imagen se aprecia a los nueve miembros actualmente activos, lo que significa que también volverá el querido integrante Heechul.

Anuncio de Label SJ sobre el comeback de SUPER JUNIOR. Foto: captura Twitter @SJofficial

A continuación, compartimos en qué momento exacto verá la luz el single en diferentes países, conforme deferencia horaria con Corea del Sur.