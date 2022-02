3RACHA, subunidad de STRAY KIDS dedicada a la producción musical, lanzará una nueva canción dentro de pocos días. Los idols K-pop Bang Chan, Chang Bin y Han colaborarán con el artista japonés SKY-Hi, según indicios de las redes sociales de ambas partes.

El 15 de febrero, el perfil de Stray Kids Japón en Twitter compartió lo que serían pistas del próximo proyecto. Los números hacen alusión a una fecha (21 de febrero de 2022) y se lee 3RACHA sumado a emojis que representarían a SKY-HI.

La cuenta SKY HI Staff, twitter oficial del rapero japonés, reprodujo el anuncio en un formato muy parecido al de Stray Kids.

El fandom STAY tomó estos posts como confirmación de que el trío de surcoreanos multitalentosos lanzará nueva música en tan solo una semana.

Si bien aún no hay más detalles, la expectativa de los admiradores de STRAY KIDS es evidente. 3RACHA fue trending topic en Twitter Perú y en la lista global tras el referido anuncio.

¿Quién es SKY-HI?

SKY-HI es un rapero japonés de 35 años. Su nombre real es Mitsushiro Hidaka y comenzó su vida artística con el grupo de j-pop AAA en el 2005. Toca la batería, domina el beatbox, tiene una notable carrera como solista y también es productor musical.

Según Nikkei Asia, SKY HI fundó su propia agencia en 2020 y en 2021 debutó a la boyband BE: FIRST.

¿Qué es 3RACHA?

3RACHA es el nombre que agrupa a tres integrantes de Stray Kids en su faceta de productores y compositores musicales. Esta subunidad data desde finales del 2016, la era predebut de los cantantes de “Thunderous”.

Los tres miembros de SKZ usan otros seudónimos como parte de 3RACHA: Bangchan es CB97, Changbin es SPEARB y Jisung es J.ONE.

En el 2017 lanzaron su primer mixtape y a la fecha intervienen directamente en la música que interpreta Stray Kids. Están acreditados en KOMCA como compositores y productores de muchas canciones en la discografía de su grupo.