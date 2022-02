Tras el anuncio de que V de BTS tiene COVID-19, el 15 de febrero se reportó que Lee Seung Gi también dio positivo, por lo que todas sus actividades promocionales han sido canceladas. Con el incremento de casos positivos de coronavirus en la industria del entretenimiento surcoreano, los fans expresaron su preocupación en las redes sociales.

A pesar de que Lee Seung Gi cuenta con las tres dosis completas para combatir el virus, esto no fue impedimento para que el famoso se contagiara. Recientemente, su compañero del programa All the butlers, Yan Se Hyung, dio positivo a COVID-19, por lo que sus fans asumen que esta sería la principal fuente de contagio para Lee.

Lee Seung Gi y Yang Se Hyung. Foto: captura/YouTube

Actualmente, Lee Seung Gi se encuentra en cuarentena y no asistirá a ninguna grabación de los programas en los que trabaja.

Aumento de casos COVID-19 preocupa a los fans

Según un reporte del portal de noticias Yonhap, el país asiático ha superado la cantidad de 80.000 casos positivos de coronavirus, 28.000 más que el día anterior, debido a la propagación de la variante ómicron.

Ciudadanos hacen cola para tomarse pruebas de descarte de la COVID-19 en Corea del Sur. Foto: Yonhap News

En la última semana, seis shows han sido suspendidos por la COVID-19 en Corea del Sur. Programas como Saturday Night Live Korea, Omniscient interfering view y la producción del próximo k-drama de KBS, Red single heart, detuvieron sus grabaciones por casos positivos en sus respectivos elencos y presentadores.

Además, idols k-pop como Taehyung de BTS, Yong Hwa de CNBLUE, Wonwoo de SEVENTEEN, entre otros, han sido diagnosticados con coronavirus, por lo que los fans de las celebridades coreanas no dudaron en manifestar su preocupación en las redes sociales.