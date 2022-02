Todos los años se lanzan listas de los actores coreanos más queridos por los espectadores y ya finalizado el 2021, artistas como Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Park Seo Joon, entre otros, lide ran la selecta lista del top 12 de actores más populares en Corea del Sur.

Top 12 de los actores coreanos favoritos

1. Lee Min Ho

Sorprendió al mundo cuando interpretó el rol de Gu Jun Pyo en el k-drama Boys over flowers. Ese fue el papel que puso a Lee Min Ho en el radar de todos. Otras series en donde lo podemos ver son Herederos, La leyenda del mar azul, y muy pronto nos traerá un nuevo personaje en el drama Pachinko.

Lee Min Ho asegura que se despidió del arquetipo de "príncipe" con su último rol en The king: Eternal monarch. Foto: SBS

2. Hyun Bin

Hyun Bin debutó en el dorama Non-stop pero fue más conocido por Mi adorada Sam Soon. Otras producciones en donde lo puedes ver son El jardín secreto, Recuerdos de la alhambra, Aterrizaje de emergencia, etc. Si bien no lo veremos pronto en algún drama, lo que nos traerá este año son las películas Bargaining y Cooperation 2.

Hyun Bin en CF del 2021. Foto: VAST

3. Gong Yoo

Gong Yoo apareció en las televisiones coreanas en el drama School 4 como un galán romántico, robando así el corazón de millones de personas. Tras esa entrega lo vimos también en Train to Busan, Goblin y Squid game.

Gong Yoo se volvió tendencia en las redes sociales tras su cameo en Squid game. Foto: Netflix

4. Song Hye Kyo

El debut de la actriz Song Hye Kyo fue en la novela Happy morning y años después fue que ganó mayor reconocimiento en el drama Full House, el cual protagonizó junto a Rain. A la actriz se le puede ver en White nights 3.98, Descendientes del sol, Encounter, etc.

Song Hye Kyo en sesión fotográfica. Foto: Owner

5. Song Joong Ki

Song Joong Ki debutó en la serie Love racing en el 2008. Descendientes del sol fue el drama más aclamado del actor, pues fue ahí que la pareja que hizo con Song Hye Kyo nació, aunque terminara poco después. Su último drama, Vicenzo, hizo que los espectadores volvieran a amarlo por su genial personificación. Ahora el actor será parte de The youngest son of a conglomerate.

Song Joong Ki en sesión fotográfica. Foto: Owner

6. Lee Jong Suk

Debutó en el drama Dream, en el cual salió solo en el primer episodio. Se hizo más conocido School 2013 gracias al bromance que tuvo con Woo Bin. Otras producciones en donde podemos verlo son W, Pinocchio, Romance is a bonus book, entre otros. Tras su regreso del ejército, este 2022 podremos verlo en un próximo drama titulado Big mouth.

Lee Jong Suk, Decibel en sesión fotográfica. Foto: Owner

7. Jeon Ji Hyun

La actriz hizo su primera aparición en The season of puberty. Sus papeles más conocidos son los de los dramas Mi amor de las estrellas, La leyenda del mar azul y el último en el que participó, Jirisan.

Jeon Ji Hyun en sesión fotográfica. Foto: Owner

7. IU

IU es una de las idols que saltó a la actuación y sorprendió a sus fanáticos con esta nueva faceta suya. El drama en el que debutó fue Dream High, y otras entregas en donde podemos verla son The producers, Moon lovers y Hotel de luna. Este año podremos ver a IU en la serie Money game.

IU en sesión fotográfica. Foto: IU

8. Jung Ho Yeon

Jung Ho Yeon empezó su carrera como modelo y luego debutó como actriz en el año 2021 con la serie Squid game, producción surcoreana con la que ganó fama internacional en el mundo de los k-dramas.

Jung Hoyeon de Squid Game. Foto: Owner

9. Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun debutó en el drama Kimchi cheese smile, pero fue en Dream High donde ganó mayor reconocimiento y popularidad. Otras series en donde podemos encontrar al actor son The producer, My love from the stars e It’s ok not to be ok. Su último papel fue en el 2021 con el drama One ordinary day.

Kim Soo Hyun en sesión fotográfica. Foto: Owner

10. Bae Suzy

Suzy es otra idol bajo la empresa de JYP Entertainment que saltó a la actuación en Dream High, producción del 2011. También se le puede ver en las series Big, uncontrollably fond y Start up. Pronto podremos verla en el drama Anna.

Suzy en concierto A-Tempo de este 23 de enero 2020. Foto: SOOP Management

11. Park Seo Joon

Park Seo Joon debutó en el drama Dream High y ganó mayor popularidad en She was pretty. Podemos ver más de este actor en Whats wrong with secretary kim? e Itaewon class. Este año lo veremos en la película Dream junto a IU.

Park Seo Joon es un actor, modelo, cantante y MC coreano de 32 años. Foto: Awesome ENT

11. Ji Chang Wook

Ji Chang Wook hizo su primera aparición en la novela You stole my heart, pero se hizo más conocido en The K2. Otros dramas en los que trabajó el actor son Suspicious partner, Melting me softly y Backstreet rookie. Su primera interpretación del año 2022 será en The sound of magic.

Ji Chang Wook, actor de dramas y musicales surcoreano. Foto: SBS

11. Lee Jung Jae

Lee Jung Jae es un actor surcoreano que recientemente ganó fama internacional por su papel como Gi Hun en El juego del calamar.

Lee Jung Jae en una sesión fotográfica. Foto: Owner

12. Park Shin Hye

Park Shin Hye debutó en el drama Escalera al cielo. También ha participado en You’re beautiful, Herederos y Sysyphus, que fue la última serie que hizo en el 2021.