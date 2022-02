BTS, PTD on stage en Seúl: BIGHIT confirma tres fechas de concierto y transmisión online

El 15 de febrero, el sello discográfico BIGHIT confirmó que BTS volverá a presentarse en vivo en Corea del Sur mediante los conciertos Permission to dance on stage en Seúl en marzo. Con tres fechas confirmadas, el septeto k-pop saludará a sus fans locales tras el brote de coronavirus que significó la pausa de actividades promocionales con público.

Comunicado de BIGHIT en Weverse

BIGHIT publicó en Weverse la grata noticia de que BTS se presentará en vivo ante K-ARMY en Seúl con tres conciertos de Permission to dance on stage.

Comunicado de BIGHIT sobre BTS en Permission to dance on stage en Seúl. Foto: Weverse

Hola, somos BIGHIT MUSIC.

Permission to dance on stage en Seúl, un show en el que BTS y ARMY podrán bailar juntos, se llevará a cabo de manera presencial, al igual que mediante transmisiones en vivo.

¡Únanse a BTS y ARMY para volvernos uno solo con la música y el baile! ¡Porque no necesitamos permiso para bailar! (letra de “Permission to dance” de BTS).

Fechas de PTD on stage de BTS en Corea del Sur

BIGHIT confirmó que BTS ofrecerá tres conciertos de Permission to dance on stage los días 10, 12 y 13 de marzo del 2022 en el Estadio Olímpico de Seúl. Además, detalló que dos de estos serán transmitidos como concierto online para aquellos ARMY que no puedan asistir al estadio y el restante se visualizará en simultáneo en cines seleccionados a nivel global.

Jueves, 10 de marzo: concierto presencial PTD on stage + transmisión online

Sábado, 12 de marzo: concierto presencial PTD on stage + transmisión en cines seleccionados

Domingo, 13 de marzo: concierto presencial PTD on stage + transmisión online

Horarios por países para ver a BTS en PTD on stage en Seúl

BTS se presentará en Permission to dance on stage en Seúl el 10 de marzo a las 7.00 p.m. (KST) . A continuación, indicamos los horarios por países para que no te pierdas el show en vivo de Bangtan.

BTS en PTD on stage en Seúl en México, Guatemala y El Salvador: 4.00 a. m. del 10 de marzo

4.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 a. m. del 10 de marzo

5.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en Venezuela y Bolivia: 6.00 a. m. del 10 de marzo

6.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en Chile, Argentina y Brasil: 7.00 a. m. del 10 de marzo

7.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en España: 11.00 a. m del 10 de marzo

Mientras que para el 12 y 13 de marzo, BTS se presentará a las 6.00 p.m. (KST) .

BTS en PTD on stage en Seúl en México, Guatemala y El Salvador: 3.00 a. m. del 12 y 13 de marzo

3.00 a. m. del 12 y 13 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m. del 12 y 13 de marzo

4.00 a. m. del 12 y 13 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en Venezuela y Bolivia: 5.00 a. m. del 12 y 13 de marzo

5.00 a. m. del 12 y 13 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en Chile, Argentina y Brasil: 6.00 a. m. del 12 y 13 de marzo

6.00 a. m. del 12 y 13 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl en España: 10.00 a. m del 12 y 13 de marzo

PTD on stage de BTS en Seúl: spot oficial

Para sorpresa de ARMY, BIGHIT liberó un spot promocional para los conciertos Permission to dance on stage en Seúl. Luego del éxito de la serie de conciertos Permission to dance on stage en Los Ángeles, BTS anunció que en marzo del 2022 volvería a presentarse frente a K-ARMY en Corea del Sur.

Aunque los integrantes del grupo k-pop han dado positivo a la COVID-19 en los últimos meses, a excepción de Jungkook y J-Hope, los idols de la boyband musical esperan con ansias poder reencontrarse con sus fans de manera presencial.

Todos los miembros de BTS se vacunaron contra la COVID-19. Foto: BIGHIT

BTS: PTD on stage en Los Ángeles

BTS alborotó las redes sociales y el Estadio SoFi al regresar a los conciertos presenciales en Los Ángeles con Permission to dance on stage. El grupo k-pop se presentó con cuatro fechas de conciertos que ARMY hizo sold out por completo.