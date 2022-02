Una de las características de las canciones de Kpop es hablar sobre el amor, ya sea hacia una pareja o propio. En esta nota te dejamos algunos títulos que puedes disfrutar en el día de San Valentín para dedicarle a tu media naranja. Entre la lista está BTS, Twice, Chen de EXO, Red Velvet, entre otros.

PUEDES VER: Día de San Valentín: las veces que BTS ha sido romántico con ARMY

The Feels – Twice

“Siento algo por ti. Me has robado el corazón, nunca lo dejes ir. No, nunca lo dejes ir. Fue como un rayo directo a mi corazón. Estoy segura de lo que siento. Sí, siento algo por ti”.

La canción “The Feels” de Twice salió el 23 de agosto del 2021, en inglés. Posteriormente salió en coreano en el tercer álbum de estudio “Formula of love: O+T: <3″. La letra es sobre cómo nos enamoramos a primera vista y el aumento de nuestros sentimientos.

Shall we? – Chen

“Ven a mis brazos. Te sujetaré con fuerzas. Cariño, no lo escondas. Acércate a mí de la forma en la que eres. ¿Qué haremos esta noche? ¿Cruzaremos la brillante galaxia los dos juntos?”

“Shall we?” de Chen salió en el segundo mini álbum “Dear my Dear” del 1 de octubre del 2019. El integrante de EXO destaca con su voz angelical y la canción es un pop retro, lo cual hace pensar que es antigua o pertenece a un k-drama.

Light me up – Red Velvet

“Oh chico, ven e ilumíname. Ilumina este mundo oscuro. Toma mi mano. Oh, chico, se vuelve más grande nuestro amor que brilla cada vez más, espero que sea eterno. La luz crece brillante, se acerca como el amanecer.”

Red Velvet lanzó “Light me up” en el segundo mini álbum “The Velvet” del 15 de marzo del 2016. Esta es una de las canciones de reveluv, club de fans, porque la integrante Wendy la cantó cambiando el “chico” a “chica” en el concierto La Rouge del 2019.

This is love – Super Junior

“Esto es amor, está en el aire. Las flores florecieron en la calle. Esto es amor. Me hiciste entender que el amor se basa en pequeños detalles. Gracias a ti lo sé.”

El álbum “Mamacita” de Super Junior salió el 29 de agosto del 2014 con la canción “This is love” . La letra trata de cómo alguien puede cambiar cuando siente el amor.

All about you – Taeyeon

“Cada vez que pienso en el poema llamado “TÚ”, quiero memorizarlo para poder recordarte. Cuando llegue una noche triste, yo te voy a proteger. ¿Puedes escuchar mi corazón? No lo olvides.”

“All about you” es parte del OST del drama Hotel del Luna del 2017. Taeyeon nos envuelve con la melodía del piano y su voz relajante. Es una de las canciones que constantemente SONE, nombre de fandom, dedica a la persona que quiere.

Winter bear – Taehyung

“Imagino tu rostro diciéndome: “hola”. Así los días malos no serían nada para mí, contigo, oso de invierno.

Taehyung de BTS volvió a enamorar a ARMY con “Winter bear” el 9 de agosto del 2019. Los y las fans de la boyband se refieren que la canción se hizo para su abuela, quien había fallecido en el 2016 cuando él estaba en Filipinas.

Universe – Mamamoo

“Eres mi mundo, cariño. Un viaje sin fin por tu fuerza de atracción. Eres lo único para mí, cariño. Una nave espacial que vuela hacia ti, un astronauta.”

El grupo más vocal de la tercera generación, Mamamoo, nos deleita con “Universe” en el álbum “Reality in black” del 14 de noviembre del 2019. La letra es un juego de palabras al usar la ley de atracción y el universo.

Gone Away - Stray Kids [Han, Seungmin & I.N]

“Saca uno por uno de tus recuerdos como si todos fueran un sueño. Y de los recuerdos desordenados, limpiaré tu memoria. Quema los rastros más dolorosos de ti, trata de borrarlos todos.”

“Gone Away” es parte del álbum “Noeasy” de Stray Kids, lanzado el 23 de agosto del 2021. La letra trata de un romance que hay que dejarlo ir y olvidar los recuerdos que vivió con esa persona.

Shine – Pentagon

“Aunque me gustes, nadie lo sabe. Aunque vea a otras chicas, nadie es como tú. Lo siento por no tener coraje, puedes reírte de mí todo lo que quieras. Soy un perdedor que te ama”.