BTS no apareció en el Super Bowl LVI y ARMY reclama en redes: ¿qué pasó con Bangtan?

El grupo del momento, BTS, estuvo en el SoFi Stadium para su concierto de Permission to dance On Stage a finales de noviembre y a principios de diciembre. Entonces, el comercial de Samsung que se iba a colocar en el Supertazón, sería la reaparición de la boyband en el mismo estadio. No obstante, esto no sucedió.

La noticia de la posible aparición de BTS en el Super Bowl LVI empezó en la página Audacy el día 10 de febrero del 2022, en donde mencionan que el septeto estaría en el comercial de Samsung. El artículo comenta que los dos minutos del video estarían en el Super Bowl del 13 de febrero del mismo año. Ante esto, diversos noticieros publicaron la misma nota.

De acuerdo con El Financiero de México, para colocar un comercial con una duración de 30 segundos en el Super Bowl puede costar entre seis a siete millones de dólares.

El 9 de febrero del 2022, BTS colaboró con Samsung para promocionar los nuevos dispositivos tecnológicos. Como fondo se encuentra la canción de “Over the Horizon” de Suga y este sería su promoción como productor. Ante ello, se pensaba que ese sería el comercial que aparecería durante el Super Bowl LVI.

A pesar de que BTS no estuvo en el Super Bowl con el comercial del gigante tecnológico Samsung, la canción “Butter” apareció cuando el presentador anunció los equipos que iban a competir. Sin embargo, este momento solo se vio en el canal de ABC en Estados Unidos, no para los países de América Latina.

El club de fans, ARMY, espero con ansias ver a BTS en el comercial de Samsung del Super Bowl. No obstante, se dieron cuenta que esto no iba a suceder cuando el juego terminó. Por ello, los y las fans de la boyband decidieron expresar su enojo ante la página que empezó a crear el rumor de la supuesta aparición, Audacy, a través de Twitter.

So did this BTS Super Bowl commercial actually air or not?? I haven’t heard a peep about it, but we’ve got Audacity in 4K…They’re the only source I ever saw for this info. They’re the same site that streamed the 2 PTD in LA performances (which was legit), so I’m confused by this pic.twitter.com/mrZ8FZgc0P