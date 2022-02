J-Hope de BTS fue una de las celebridades que siguió con entusiasmo la transmisión del Super Bowl LVI, y sus seguidores ARMY lo hicieron de la misma manera para no perderse la prometida aparición del grupo k-pop en el Halftime Show. Sin embargo, los fans de Bangtan se llevaron una gran sorpresa cuando el evento deportivo culminó y el comercial de Samsung de BTS nunca se mostró en pantalla.

J-Hope y Super Bowl 2022

El 13 de febrero, J-Hope de BTS publicó historias en Instagram sobre la presentación musical en el Halftime Show del Super Bowl 2022, final del campeonato principal de fútbol americano. El rapero del grupo k-pop no dudó en cantar en conjunto con artistas como Snoop Dog y Eminem, quienes interpretaron sus mayores éxitos, como muestra de su emoción por el show en vivo.

ARMY de todo el mundo se conmovió por escuchar cantar a J-Hope e, incluso, algunos de los seguidores de BTS comentaron en redes que su artista favorito se encontraba entusiasmado por la aparición que los intérpretes de “Butter” tendrían más adelante.

BTS en el Halftime Show del Super Bowl 2022

Aunque toda la familia ARMY esperó por el comercial de BTS con Samsung y los fans hicieron tendencia con el hashtag #OverTheHorizonbySUGA, el spot no apareció en el Super Bowl 2022, a diferencia de los tráilers oficiales El señor de los anillos: los anillos de poder, Moon knight y Doctor Strange: In the multiverse of madness.

Tendencia en Perú durante el Super Bowl. Foto: captura Twitter

ARMY reclamó en redes

Los comentarios de molestia por la ausencia de BTS en el Super Bowl 2022 no se hicieron esperar en redes. Los seguidores de Bangtan criticaron a Audacy, quien afirmó que el comercial del grupo k-pop con Samsung aparecería en el evento deportivo.

ARMY se adueñó de Twitter por la ausencia de BTS en el Super Bowl. Foto: captura/Twitter

“¿Entonces qué pasó con el comercial? ¿De dónde obtuvieron la información que publicaron? No apareció ningún comercial de BTS durante el Super Bowl. Ustedes publicaron información falsa y nos gustaría saber la razón”, cuestionó ARMY en Twitter.

J-Hope en Instagram

