El 13 de febrero del 2022, Stray Kids tenía el segundo fanmeeting “SKZ’S CHOCOLATE FACTORY”, donde compartieron tiempo con el club de fans, STAY. Sin embargo, la compañía a la cual pertenecen, JYP Entertainment, lanzó el primer teaser del nuevo comeback “ODDINARY”.

¿Qué se ve en ODDINARY de Stray Kids?

En el teaser de ODDINARY de Stray Kids, se observa a Félix caminando por la calle con un encendedor en la mano. Él entra a un edificio que se llama “Ordinary”, donde se encuentran los demás miembros del grupo, así como a I.N desafiando a uno de ellos.

La mayoría de ellos tiene una actitud misteriosa. Además, hay carteles de chicos desaparecidos como I.N, Lee Know y Han. Al final del video se ve a Hyunjin, al parecer, acercándose al oído de Félix para susurrarle, luego, y la posible muerte de este. Además, colocan la frase “Do you want to be ODDINARY?” .

Escena de teaser de ODDINARY. Foto: JYP Entertainment

¿Cuándo se estrena ODDINARY de Stray Kids?

El próximo lanzamiento de Stray Kids, ODDINARY, se estrenará el 18 de marzo del 2022 a la 1 de la tarde en horario de Corea del Sur. En el caso de Perú y Colombia sería a las 11 de la noche del día 17 de marzo. Mientras que, en México, será a las 10 de la noche de dicha fecha.

Póster de Thunderous de Stray Kids. Foto: JYP Entertainment

¿Cuándo empieza la preventa de ODDINARY de Stray Kids?

La preventa del álbum de ODDINARY de Stray Kids empieza este 14 de febrero del 2022. La empresa JYP Entertainment aún no confirma el horario en el que iniciará. No obstante, se conoce que serán tres versiones, entre ellas la estándar y ediciones limitadas.

Stray Kids debutó en el 2017. Foto: AllKpop

Las teorías de ODDINARY de Stray Kids

Apenas salió el teaser de ODDINARY de Stray Kids, STAY colgó teorías sobre el próximo lanzamiento, sobre todo, acerca de la desaparición de uno de los miembros del grupo.

empezando teorías, I.N está en el universo paralelo, este comeback seguro se trata de que ambos universos se intercalaron, Felix grabó todo desde siempre y por eso sabe cosas, claramente por esto lo están siguiendo y ni lo dejan de amenazar, todas las versiones de los kids pic.twitter.com/Od2m20NA49 — sof ; ODDINARY (@sofmorrisonhotl) February 13, 2022

I.N está perdido pero como¿? Acaso esto está relacionado con su graduación la cuál nunca existió!



“hubo un estudiante de secundaria que nunca llegó a graduarse”

“no hay resultados de búsqueda para la graduación de I.N”



Acaso felix sabe quién es el verdadero clon? aaaaa skz!! pic.twitter.com/g3IJhTgLSN — ☁︎/ODDINARY⛄🎄 (@skziloveli) February 13, 2022

Teaser de ODDINARY

¿Cuál fue el último álbum de Stray Kids?

El 29 de noviembre del 2021, Stray Kids lanzó el primer single y álbum especial de Navidad “Christmas EveL” , el cual tuvo tres canciones adicionales: “24 to 25″, “Winter Falls” y “Domino (English Version)”. Además, el 23 de diciembre del 2021, el grupo sacó el best álbum “SKZ2021″ . El tema principal de esta producción fue “Scars (Korean Version)”.