Estamos muertos: Cho Yi Hyun revela su primera impresión de Park Solomon

Cho Yi Hyun y Park Solomon, de Estamos muertos, tienen más novedades para sus fans. En una reciente entrevista publicada tras colaboración con La República, la actriz que interpreta a la presidenta Nam Ra reveló cuál fue su primera impresión de Lomon.

La estrella de la nueva serie de zombies que conquista Netflix a nivel global también escogió el momento más aterrador en el set, y compartió otras curiosidades.

Sweet revenge con Cho Yi Hyun y Park Solomon

Un dato que muchos fans aún no conocen es que los intérpretes de Nam Ra y Su Hyeok integraron el elenco de Sweet revenge, antes de Estamos muertos. Dicha serie web de comedia romántica marcó en 2018 el debut en dramas de la actriz, hoy de 22 años.

Al ser consultada sobre su trabajo con su pareja ficcional, la también modelo recordó la producción que unió sus caminos hace cuatro años.

“Lomon protagonizó mi drama web debut Sweet revenge. En ese momento, él era el protagonista principal y yo era estelar de un episodio, por lo que no compartimos muchas escenas. Esta fue la primera vez que trabajamos juntos directamente”, manifestó.

Después, comentó sobre su primera impresión y cómo empezó su lazo, el cual llama la atención del público de Estamos muertos y se ha convertido en uno de los tópicos más comentados por la confianza que se profesan.

“Desde el principio, Lomon me habló primero. Lo conocí por primera vez después de que salió al aire el primer episodio de Hospital playlist. Me dijo que se divirtió mucho viéndolo, y me habló primero pidiéndome spoilers, así que nos hicimos cercanos rápidamente. Somos de la misma edad y tenemos la conexión de estar juntos en Sweet revenge”, detalló

Finalizó comentado sobre la forma de ser de su compañero actor y cómo la ayudó durante el rodaje de All of us are dead: “La personalidad de Lomon es muy amable y cuida mucho a sus amigos. Cuando estaba físicamente cansada mientras filmaba, trató de ayudarme. También me cuidó cuando tenía frío, por lo que nuestro trabajo en equipo fue excelente”.

Cho Yi Hyun y Park Solomon en imagen promocional de Estamos muertos de Netflix. Foto: Soompi

Su momento más aterrador en el set

La actriz que da vida a Nam Ra, una de las ‘mediombie’ de la serie, escogió como la parte más aterradora en el set a la escena donde los estudiantes pelean en la desolada Hyoson contra los infestados con el virus Jonas.

“En la segunda mitad, hay una escena en la que corremos por la calle después de salir de la escuela mientras intentamos escapar de la ciudad. Había smog para crear una atmósfera espeluznante, y los actores zombis que aparecían daban miedo”, aseguró.