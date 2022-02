San Valentín: 7 dramas coreanos que puedes ver para vivir el romance

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y ya se siente el amor en el aire. En esa línea, Corea siempre nos ha deleitado con sus millones de historias de amor. Por eso, en caso no tengas nada para ver este San Valentín, aquí te dejamos siete imperdibles opciones de dramas.

1. Descendientes del sol

Sinopsis de Descendientes del sol

La trama sigue la vida de una doctora que conoce a un soldado que rescató a su compañero de un asalto. Ambos salen en una cita, pero resulta un fracaso. Sin embargo, se vuelven a reencontrar cuando son enviados a la misma misión fuera del país. En medio de la guerra y el peligro que los acecha, se enamoran.

Reparto de Descendientes del sol

Song Joong Ki como el Capitán Yoo Shi Jin

Song Hye Kyo como la Doctora Kang Mo Yeon

Jin Goo como el Sargento Mayor Seo Dae Yung

Kim Ji Won como la Teniente Primera Cirujana.

Tráiler de Descendientes del sol

2. Sr. Corazón

Sinopsis de Sr. Corazón

La trama trata sobre Jin Woon, un maratonista rompedor de récords en la preparatoria, quien está en camino a convertirse en una superestrella de las carreras. Conocerá a un compañero corredor que lo ayudará a cumplir su sueño y que también hará palpitar su corazón.

Reparto de Sr. Corazón

Lee Se Jin como Go Sang Ha

Cheon Seung Ho como Jin Won

Lara como Hyo Ri

Yoo Jang Young como el entrenador Bong.

Tráiler de Sr. Corazón

3. El amor es como el chachachá

Sinopsis de El amor es como el chachachá

Una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño pueblo costero donde conoce a un hombre encantador que es, en todo sentido, lo opuesto a ella. Una dulce historia de amor en un pueblo pequeño.

Reparto de El amor es como el chachachá

Shin Min Ah como la dentista Yoon Hye Jin

Kim Sun Ho como el capataz Hong Doo Sik

Lee Sang Yi como el productor Ji Sung Hyun

Kim Young Ok como Kim Gam Ri.

Tráiler de El amor es como el chachachá

4. Oh mi Venus

Sinopsis de Oh mi Venus

Kim Young Ho es un entrenador personal para las estrellas de Hollywood. A pesar de que viene de una familia rica, pasó gran parte de su infancia en el hospital. Ahora, él supera sus problemas con paciencia y obstinación aunque su cuerpo sigue recordando el dolor del pasado. Kang Joo Eun es una abogada de 33 años de edad.

Reparto de Oh mi Venus

So Ji Sub como Kim Young Ho/John Kim

Shin Min Ah como Kang Joo Eun

Jung Gyu Woon como Im Woo Shik

Yoo In Young como Oh Soo Jin.

Tráiler de Oh mi Venus

5. Belleza interior

Sinopsis de Belleza interior

Han Se Kye es una actriz famosa rodeada por muchos rumores, especialmente porque desaparece repentinamente algunas veces. Para los demás, su vida es un misterio, porque está escondiendo un secreto increíble. Su apariencia cambia completamente por una semana cada mes.

Reparto de Belleza interior

Seo Hyun Jin como Han Se Gye

Lee Min Ki como Seo Do Jae

Ahn Jae Hyun como Ryu Eun Ho

Lee Da Hee como Kang Sa Ra.

Tráiler de Belleza interior

6. Revolución de amor

Sinopsis de Revolución de amor

Gong Ju Young es un joven estudiante de secundaria de 17 años que cree haber encontrado el amor en la escuela cuando se enamora de Wang Ja Rim a primera vista. Aunque ganar su corazón no será nada fácil. Con la ayuda de sus amigos, hará todo lo imposible por enamorarla.

Reparto de Revolución de amor

Park Ji Hoon como Gong Joo Young

Lee Ruby como Wang Ja Rim

Kim Young Hoon como Lee Kyung Woo

Im Da Young como Oh Ah Ram.

Tráiler de Revolución de amor

7. Hombre rico, mujer pobre

Sinopsis de Hombre rico, mujer pobre

Un hombre que no puede distinguir rostros conoce a una mujer que es inolvidable. Lee Yoo Chan es el fundador y CEO de la empresa de tecnología informática Next One, que se ha convertido en el lugar más deseable para trabajar. Él sufre de un padecimiento que le impide reconocer rostros, y esto lo hace ser muy cauto y desconfiado con la mayoría de la gente. Pero con la entrada de Kim Bo Ra todo empezará a cambiar.

Reparto de Hombre rico, mujer pobre

Su Ho como Lee Yoo Chan

Ha Yeon Soo como Kim Bo Ra

Oh Chang Suk como Min Tae Joo

Kim Ye Won como Min Tae Ra.

Tráiler de Hombre rico, mujer pobre

San Valentín en Corea del Sur

El día de San Valentín en Corea es muy diferente al de otros países, ya que en esta fecha son las chicas las que acostumbran darle un regalo a su novio o a la persona que les gusta.

Y esta deberá ser correspondida el 14 de marzo, conocido como el famoso Día Blanco, la cual es una tradición coreana en la que consiste que los chicos deben corresponder el regalo del Día del Amor y la Amistad con algo de color de la temática de esta fecha.