Yoo In Soo, mejor conocido como Gwi Nam de Estamos Muertos, ha estado utilizando su cuenta oficial de Instagram para poder contar un poco más sobre tras bambalinas del drama. El actor, que es muy diferente a cómo es su personaje en la vida real, ha logrado ganarse un espacio entre los seguidores del drama coreano.

Gwi Nam es interpretado por Yoo In Soo. Foto: Netflix

El 12 de febrero, el actor Yoo In Soo, que le da vida al personaje Yoon Gwi Nam, subió una publicación en su cuenta oficial de Instagram junto a un joven quien sería su doble de acción.

Yoo In Soo presenta a su doble en su Instagram. Foto: Yoo In Soo

Yoo In Soo presenta a su doble en su Instagram. Foto: Yoo In Soo

El post cuenta con cuatro fotos en las cuales lo vemos a él junto a su doble con la vestimenta y el maquillaje de su personaje. Las imágenes vienen acompañadas del siguiente comentario: Gwi-nam Yoon y Gwi-nam Yoon.

Yoo In Soo presenta a su doble en su Instagram. Foto: Yoo In Soo

Yoo In Soo presenta a su doble en su Instagram. Foto: Yoo In Soo

Yoo In Soo en Estamos Muertos

El actor le da vida a Yoon Gwi Nam. El matón de la escuela que trabaja bajo órdenes de otras personas y que por el hecho de contar con tanto poder en sus manos, siempre daña a sus compañeros. Él también resalta por su fuerte sentido de venganza y rencor.

Gwinam en Estamos Muertos es interpretado por Yoo In Soo. Foto: Netflix

También puedes verlo en otras producciones

Si bien la mayoría conoce a Yoo In Soo por su personaje en Estamos Muertos, él también ha salido en varios dramas previos. Algunos de ellos son: At a distance, Spring is green, Love alarm, My ID Gangnam geauty, School 2017 y entre otros.