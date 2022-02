BTS ayudó a Lee Yoo Mi de Estamos muertos de Netflix a mejorar su autoestima

Con el reciente éxito de Estamos muertos, los seguidores de los k-dramas tienen a la serie basada en zombis como unas de sus favoritas. Lee Yoo Mi, reconocida mundialmente por aparecer en El juego del calamar, volvió a ganar popularidad al interpretar a Na Yeon en All of us are dead de Netflix, y una conmovedora declaración de la actriz sobre BTS se viralizó en las redes sociales recientemente.

Lee Yoo Mi sobre BTS

En unas declaraciones para Newsis, Lee Yoo Mi confesó que aunque ahora se acepta tal como es, antes de debutar como actriz pasó por un período de inseguridad respecto a su imagen y especificó que no sentía muy cómoda con el tamaño de su nariz, al punto de considerar realizarse una cirugía plástica.

Lee Yoo Mi es una de las actrices favoritas de El juego del calamar, pero en Estamos solos sucedió todo lo contrario. Foto: IMDb

La actriz de Ji Yeong de El juego del calamar y Na Yeon de Estamos muertos, Lee Yoo Mi, destacó que fue gracias al álbum de BTS, titulado Love yourself, que fue capaz de superar su baja autoestima. Debido a que el disco del grupo k-pop prioriza los tópicos de amor y aceptación personal, la actriz encontró un apoyo en la música del septeto coreano más famoso del momento.

Lee Yoo Mi es una actriz surcoreana conocida mundialmente por El juego del calamar de Netflix. Foto: Naver

“Si solo mi rostro siguiera siendo el mismo, pero solo mi nariz estuviera operada, no creo que hubiera tenido éxito (...) Ahora lo que más amo es mi rostro. Pienso que es encantador”, declaró Lee Yoo Mi a Newsis.

Lee Yoo Mi en Instagram

La artista surcoreana se encuentra en Instagram como @leeyoum262 y actualmente acumula más de 7 millones de seguidores. Lee Yoo Mi comparte selfies y fotografías junto a sus compañeros de sus últimos proyectos para alegría de todos los fans de los k-dramas.

Lee Yoo Mi en Instagram. Foto: captura/Instagram @leeyoum262

Tráiler de Estamos muertos de Netflix