Wonho regresa con Obsession: horarios y metas oficiales del comeback

La nueva era de Wonho con Obsession está a punto de comenzar. Semanas después de ganar el premio #1 de su carrera como solista, el ídolo del k-pop presentará al público su primer single álbum. Wenee ultima los detalles para que el lanzamiento suscite nuevas alegrías al famoso coreano de 28 años.

Darle el first win a Lee Hoseok (nombre real) está entre los objetivos del fandom. Las metas no faltarán en este regreso, el cual llega acompañado de performance en MCountdown, comeback show, entrevista con Jessi y más novedades.

Imagen promocional de Obsession de Wonho. Foto: Highline

Tracklist de Obsession

Obsession será el primer comeback coreano de Wonho desde la publicación de Blue letter, su tercer mini álbum, y constará de dos canciones que ha compuesto, escrito y arreglado junto a otros creadores. Estas son “Eye on you” (title) y “Somebody”.

¿Qué esperar de la pista principal? Esto mencionó el artista que desafía constamente a la industria del entretenimiento de Corea del Sur: “Sentí prejuicios en los ojos de la gente que me miraba, así que le puse el nombre de ‘eye on you’, que indica que sólo tienen un ojo. En esas miradas me sentía como un lobo solitario. Quería escribir una canción que la gente que me conoce y los que no puedan escuchar juntos”.

¿Cuándo es el comeback de Wonho?

El álbum single de Wonho, exintegrante de MONSTA X, será publicado en distintas plataformas musicales el 16 de febrero, a las 6.00 p. m (KST). Estos es dos semanas antes de su cumpleaños 29 (edad internacional).

Obsession de Wonho: horarios de lanzamiento

Recordamos que los horarios de estreno del álbum pueden variar dependiendo el país en el que te encuentres. A continuación, revisa en qué momento llegará a Latinoamérica y España Obsession y el MV de “Eye on me” en YouTube .

Estreno de Obsession de Wonho en México, Guatemala y El Salvador: 3.00 a. m.

Estreno de Obsession de Wonho en Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m.

Estreno de Obsession de Wonho en Venezuela Bolivia: 5:00 p. m.

Estreno de Obsession de Wonho en Chile, Argentina y Brasil: 6.00 a. m.

Estreno de Obsession de Wonho en España: 10.00 a. m.

Metas para el comeback Obsession

YouTube, Spotify, iTunes, Shazam, Gaon, Hanteo y Billboard son algunas de las plataformas en las que estarán enfocadas las metas que el fandom busca alcanzar el día 1 y la primera semana del estreno de Obsession. Revisa al detalle los objetivos en la siguiente imagen.

Metas para el comeback Obsession de Wonho. Foto: Highline

Schedule de Obsession

La agenda de Obsession aún tiene más para mostrar a Wenee antes del lanzamiento oficial, como el MV teaser y la preview. Dichos contenidos serán liberados a las 8.00 p. m. (KST) del 14 y 15 de febrero, respectivamente (6.00 a. m. en Perú).