THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE: horarios y canal para ver el nuevo programa

NCT ha regresado con THE NCT SHOW. Desde el 10 de febrero, los fanáticos ya pueden disfrutar en YouTube los primeros segmentos del nuevo programa donde los miembros del grupo multinacional del k-pop lucen sus variados encantos.

THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE (nombre completo) llega casi dos meses después del tercer álbum de estudio coreano de la boyband, Universe, publicado el 14 de diciembre del 2021. Conoce aquí su cronograma de estreno.

NCT lanzó el álbum Universe en diciembre del 2021. Foto: SM

¿Qué es THE NCT SHOW?

Este programa de variedades está constituido por una serie de episodios mensuales divididos en segmentos, los cuales serán publicados secuencialmente y tiene como protagonistas a distintas combinaciones de los idols k-pop.

Alineación de THE NCT SHOW

El primer episodio de THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE, lanzado a partir del 10 de febrero, hasta el 13 del mismo mes , incluye cuatro secciones. Presentamos en este listado cuáles son, de qué tratan y quiénes participan.

NCT News, con Jeno y Sungchan dando las últimas noticias relacionadas a NCT.

A Cup Of Coffee Part 3, entretenido sketch con Johnny, Mark, Taeyong, Xiaojun, Jisung y Jaehyun.

Music Space, donde Mark habla junto a Johnny sobre el proceso de creación de su sencillo debut, “Child”, y realiza una nueva presentación de la canción.

CT Golden Bell, versión de la icónica Star Golden Bell, con Johnny, Taeyong, Jaehyun, Jungwoo, Mark, Jeno, Sungchan, Jisung, Xiaojun y Hendery. Este segmento será transmitido en dos partes.

Horarios de THE NCT SHOW EP1

NCT Show : 10 de febrero a las 8.00 p. m. (KST) / 6.00 a. m. en Perú (ya estrenado)

: 10 de febrero a las 8.00 p. m. (KST) / 6.00 a. m. en Perú (ya estrenado) A Cup Of Coffee Part 3 : 10 de febrero a las 10.00 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (ya estrenado)

: 10 de febrero a las 10.00 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (ya estrenado) Music Space : 11 de febrero a las 10 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (ya estrenado)

: 11 de febrero a las 10 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (ya estrenado) CT Golden Bell EP1 :12 de febrero a las 10.00 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (pendiente)

:12 de febrero a las 10.00 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (pendiente) CT Golden Bell EP2: 13 de febrero a las 10.00 p. m. (KST) / 8.00 a. m. en Perú (pendiente)

Cronograma de THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE. Foto: SM

¿Dónde ver THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE?

El programa es lanzado en el canal oficial de NCT en YouTube, con subtítulos en inglés, coreano, chino, japonés e indonesio. Aquí te dejamos el link.