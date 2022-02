Netflix, últimamente, nos está llenando de dramas coreanos en su cartelera, desde producciones ya realizadas hasta nuevas en compañía con productoras coreanas. También la variedad de este género que nos esta trayendo es grande, podemos ver desde terror hasta romance. Es grato saber que grandes actores conforman del cast de dichas novelas.

Aquí te traemos siete de las novelas coreanas más vistas en Netflix, para que puedas ir a verlas o recomendarlas. Varias de estas fuero co-producidas con Netflix y productoras coreanas.

7. Goo Hae Ryung: la historiadora vovata

-Sinopsis de Goo Hae Ryung: la historiadora novata:

Situada a principios del siglo XIX, durante la era Joseon, en una época donde las mujeres que buscaban aprender a escribir y leer eran juzgadas. La historia se centra en Goo Hae Ryung, una joven que busca ser aprendiz para convertirse en una historiadora para el palacio. Con la ayuda del príncipe Lee Rim, un príncipe que se encuentra aislado dentro del palacio, podrá lograr su cometido y tal vez encontrar el amor.

-Reparto de Goo Hae Ryung: la historiadora novata:

Shin Se Kyung como Goo Hae Ryung la historiadora, Cha Eun Woo como el Príncipe Lee Rim / Maehwa, Lee Ji Hoon como el Oficial Min Woo Won y Park Ki Woong como el Príncipe Heredero Lee Jin.

-Tráiler de Goo Hae Ryung: la historiadora novata:

6. Aterrizaje de emergencia en tu corazón

-Sinopsis de Aterrizaje de emergencia en tu corazón:

Crash Landing On You trata sobre una heredera surcoreana que sufre un accidente probando un parapente, tras un tornado termina volando sobre cielos norcoreanos para caer en dichos territorios. Tras su aterrizaje debe ocultarse en tierra hostil con la ayuda de un oficial del ejército. El amor no conoce de fronteras en este apasionado romance.

-Reparto de Aterrizaje de emergencia en tu corazón:

Hyun Bin como el oficial surcoreano Ri Jeong-hyeok, Son Ye-jin como la heredera Yoon Se-ri, Kim Jung-hyun como el estafador Goo Seung-joon y Seo Ji-hye como la aspirante a música Seo Dan.

-Tráiler de Aterrizaje de emergencia en tu corazón:

5. El amor es como el chachachá

-Sinopsis de El amor es como el chachachá:

Una dentista deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño pueblo costero donde conoce a un hombre encantador que es, en todo sentido, lo opuesto a ella. Una dulce historia de amor en un pueblo pequeño.

-Reparto de El amor es como el chachachá:

Shin Min Ah como la dentista Yoon Hye Jin, Kim Sun Ho como el capataz Hong Doo Sik, Lee Sang Yi como el productor Ji Sung Hyun y Kim Young Ok como Kim Gam Ri.

-Tráiler de El amor es como el chachachá:

4. El Rey: Eterno Monarca

-Sinopsis de El Rey: Eterno Monarca:

Es sobre un emperador coreano que atraviesa un misterioso portal y acaba saliendo en un mundo paralelo donde se encuentra con una inspectora de policía. Con la ayuda de ella intentará resolver los misterios de su pasado, el cual la involucra a ella de alguna manera. Para ello, también se une al detective Jung Tae-eu, quien se encuentra en la actual Corea, en el otro universo paralelo.

-Reparto de El Rey: Eterno Monarca:

Lee Min Ho como el monarca Lee Gon, Kim Go Eun como la inspectora Jung Tae Eul, Woo Do Hwan como Jo Eun Seob / Jo Young y Kim Kyung Nam como el detective Kang Shin Jae.

-Tráiler de El Rey: Eterno Monarca:

3. Belleza interior

-Sinopsis de Belleza interior:

Han Se Kye es una actriz famosa que se encuentra rodeada por muchos rumores, especialmente porque desaparece repentinamente algunas veces. Para los demás, su vida es un misterio, porque está escondiendo un secreto increíble: su apariencia cambia completamente por una semana cada mes.

-Reparto de Belleza interior:

Seo Hyun Jin como la actriz Han Se Gye, Lee Min Ki como el empresario Seo Do Jae, Ahn Jae Hyun como Ryu Eun Ho y Lee Da Hee como Kang Sa Ra.

-Tráiler de Belleza interior:

2. Aquel año nuestro

-Sinopsis de Aquel año nuestro:

El drama gira en torno a Choi Woong y Kook Yeon soo, quienes son expareja y rompieron con la promesa de no volver a verse. Kook Yeon Soo tenía como objetivo convertirse en el mejor estudiante de su escuela, pero ahora es una adulta que vive con fiereza, adaptándose a su realidad. Y su mundo volverá cambiar tras su reencuentro con Choi Woong.

-Reparto de Aquel año nuestro:

Choi Woo Shik como Choi Woong, Kim Da Mi como Gook Yeon Soo, Kim Sung Chul como Kim Ji Woong y Noh Jung Ui como NJ.

-Tráiler de Aquel año nuestro:

1. Estamos muertos

-Sinopsis de Estamos muertos:

Luego de que un virus zombi se propagara por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado. El drama sigue la historia de estos jóvenes a través de la pandemia en la que se encuentran intentando sobrevivir a ella. Esta es la trama principal de Estamos muertos.

-Reparto de Estamos muertos:

Park Ji Hoo como Nam On Jo, Yoon Chan Young como Lee Chung San, Cho Yi Hyun como Choi Nam Ra y Park Solomon como Lee Soo Hyuk.

-Tráiler de Estamos muertos: