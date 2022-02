Forecasting love and weather es el nuevo drama de Song Kang y Park Min Young, de la productora JTBC en coproducción con Netflix. Con este drama ya serian cuatro los que el actor protagoniza para el streaming. Esta vez lo veremos en una trama más romántica y cómica.

El nuevo drama de Netflix: Forecasting Love and Weather, protagonizado por Song Kang. Foto: Netflix

Sinopsis de Forecasting love and weather

El drama trata sobre el trabajo y el romance de los miembros del equipo que trabajan en el servicio del pronóstico del clima. Sin embargo, Lee Shi Woo es un tipo que puede parecer torpe e ingenuo, pero es poseedor de un coeficiente intelectual de 150 y se toma en serio su trabajo en el servicio. Él se enamorará de Jin Ha Kyung, quien es una persona inteligente con una personalidad fría y sensible.

Personajes de Forecasting love and weather

Park Min Young como Jin Ha Kyung, Song Kang como Lee Shi Woo, Yoon Park como Han Ki Joon y Yura como Chae Yoo Jin. Otros actores que tambien podemos encontrar en el drama son: Kim Mi Kyung como madre de Ha Kyung, Yoo Ji In, Bae Myung Jin y Moon Tae Yoo.

Los actores del drama Forecasting Love and Weather en la lectura del guion. Foto: Netflix

¿Dónde ver el drama Forecasting love and weather?

El drama es producido por la casa productora JTBC y será transmitido por su canal en televisión abierta. Se espera que en las próximas semanas se anuncie cuándo estará disponible para Netflix.

¿Cuándo ver el drama Forecasting Love and Weather?

El drama saldrá al aire el 12 de febrero a las 10.30 p. m. KST. En Perú se estrenará a las 8.30 a. m.

¿Cuántos capítulos tendrá Forecasting love and weather?

El drama está compuesto de 16 episodios.

Trailer de Forecasting Love and Weather

Conferencia de prensa del drama Forecasting Love and Weather

El 11 de febrero, los actores acudieron a una conferencia de prensa en el cual mencionaron que todos se sentían emocionados sobre cómo recibirá el público este drama. Song Kang mencionó: “Estaba nervioso por trabajar con actores que había visto en la televisión desde que era joven. Me preparé mucho y agradecí que ella siempre me hiciera preguntas y me diera consejos durante las escenas”.