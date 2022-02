El primer encuentro entre Gorya y la mamá de Thyme llega en el capítulo 8 de F4 Thailand, el remake de Boys over flowers protagonizado por Bright y Tu. Luego de que los personajes principales resolvieran conflictos y su relación avanzaran un poco más, su peor amenaza entrará en acción en el episodio de esta semana.

La temible cabeza del Grupo Parama, interpretada por la modelo y actriz Cindy Bishop, buscará separar a su hijo de la becaria. Para ello, atacará al punto más vulnerable del personaje de Tontawan y podría comprometer a su heredero con una muchacha millonaria.

Lita, la prometida de Thyme, es interpretada por Milk. Foto: captura GMMTV

Un repaso a F4 Thailand EP7:

El episodio 7 de F4 Thailand dejó un importante recordatorio al público: Thyme aún batalla para controlar sus impulsos y sanar heridas emocionales que le ha dejado el peso de ser heredero de los Parama.

Después de ver a su amada con Ren, el líder de los F4 expulsa del grupo a su amigo y golpea a un muchacho. En un momento llega a amenazar a la becaria y casi provoca la separación del cuarteto.

Afortunadamente, una inesperada jugada del second lead interpretado por Dew Jirawat salvó el lazo de todos los involucrados y resolvió el triángulo amoroso, por el momento.

Los F4 se amistaron tras liberar rencores en una épica pelea y los protagonistas dieron un paso más en su floreciente romance. En particular, Thyme reconoció sus sentimientos y selló su promesa de no recaer en conductas nocivas eliminando el sistema de la tarjeta roja. También clausuró el viejo estadio. Por su parte, Gorya lamentó no haber entendido su carga emocional.

Sin embargo, mientras ellos dan este avance, la madre del heredero hace su primera jugada presentándose en la casa de la becaria. De esta manera, el cierre del episodio 7 se convierte en intro de la parte más dramática del lakorn.

La mamá de Thyme al final del episodio 7 de F4 Thailand. Foto: GMMTV

¿Qué día se estrenan nuevos capítulos de F4 Thailand?

Como cada semana, F4 Thailand lanza su nuevo capítulo la noche del sábado (en horario de Tailandia). Recordamos que la serie dirigida por Patha Thongpan está basada en el manga shojo Hana yori dango, original de Yoko Kamio, y contará con 16 episodios.

El manga Hana yori dango ha inspirado seis series televisivas asiáticas. El dorama homónimo, el k-drama Boys over flowers, el c-drama Meteor garden u el lakorn F4 Thailand son las más populares. Foto: composición La República/GMMTV/Pinterest

F4 Thailand: a qué hora se estrena el capítulo 8

La emisión del capítulo 8 inicia a las 8.30 p. m. en televisión tailandesa (reloj de Bangkok) . Quince minutos después arranca el estreno en YouTube.

Thyme y Gorya en su segunda cita. Foto: captura GMMTV

Horarios por países para ver F4 Thailand por YouTube

F4 Thailand por YouTube en Perú, Colombia y Ecuador : 8.45 a. m.

: 8.45 a. m. F4 Thailand por YouTube en México, Costa Rica y Guatemala : 7.45 a. m.

: 7.45 a. m. F4 Thailand por YouTube en Bolivia y Venezuela : 9.45 a. m.

: 9.45 a. m. F4 Thailand por YouTube en Brasil, Chile y Argentina : 10.45 a. m.

: 10.45 a. m. F4 Thailand por YouTube en España, Italia y Francia : 2.45 p. m.

: 2.45 p. m. F4 Thailand por YouTube en Estados Unidos (Los Ángeles) : 5.45 a. m.

: 5.45 a. m. F4 Thailand por YouTube en India : 7.45 p. m.

: 7.45 p. m. F4 Thailand por YouTube en Indonesia : 8.45 p. m.

: 8.45 p. m. F4 Thailand por YouTube en Filipinas y Malasia : 9.45 p. m.

: 9.45 p. m. F4 Thailand por YouTube en Corea del Sur y Japón: 10.45 p. m.

Triángulo amoroso en F4 Thailand fue resuelto en el episodio 7, por el momento. Foto: composición LR / GMMTV/YouTube

Dónde ver el capítulo 8 de F4 Thailand

GMM 25 se encarga de la difusión televisiva, mientras que el canal oficial de GMMTV es el medio de transmisión en YouTube.

Recordamos que en la plataforma de videos el estreno se da en audio tailandés con subtítulos oficiales en el citado idioma y en inglés. Sin embargo, fans pueden verlo con letras en español usando un truco.

Cómo ver el F4 Thailand EP8 con subtítulos en español

La traducción automática de YouTube te ayudará a ver F4 Thailand en español si se te dificulta esperar los subtítulos oficiales, los cuales llegan horas o hasta días después de la emisión.

Lo único que debes hacer es debes seguir estos pasos cuando se complete la transmisión del capítulo:

Ve a la configuración del video

Dale clic a subtítulos

Busca la opción de traducción automática

Escoge el idioma de tu preferencia.

Cuadro de relaciones en F4 Thailand. Foto: GMMTV

Link oficial para ver el episodio 8 de F4 Thailand

Además de contar con el protagónico de Bright Vachirawit y Tu Tontwan, la versión tailandesa de Boys over flowers tiene en su reparto principal a Win Metawin, Dew Jirawat y Nani Hirunkit en los roles de los F4 Kavin, Ren y MJ. Prim Chanikarn completa el elenco como Kaning, la mejor amiga de Gorya.

GMMTV en YouTube: https://www.youtube.com/c/gmmtv.

Elenco principal de F4 Thailand. Foto: @GMMTV

Tráiler de F4 Thailand EP8

Dos nuevos personajes podrían aparecer en el capítulo 8 de F4 Thailand para complicar más la relación de los protagonistas, conforme la preview. Estos serían un chico relacionado a Gorya, y una guapa millonaria que favorecerá a la mamá de Thyme.

Con el episodio también habrá interacción entre Kaning y Kavin, otra de las queridas parejas del lakorn que viene conquistando al público por ser una renovadora propuesta de la clásica Hana yori dango.