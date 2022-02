Estamos muertos: beso de Cheong San y On Jo fue el primero de Yoon Chan Young en la vida real

La serie de Netflix Estamos muertos no solo mostró escenas de acción y ataque de zombies. En medio de la epidemia de muertos vivientes, el guion dio espacio a historias de amor adolescente entre los estudiantes de la escuela Hyosan. Yoon Chan Young, actor que interpretó a Cheong San, contó un dato curioso sobre la escena romántica que filmó con su coestrella Park Ji Hoo.

En la trama de All of us are dead, esta secuencia es una de las más conmovedoras y significativas para On Jo y Cheong San.

Escena de Estamos muertos, episodio 11. Foto: Netflix

En una entrevista con medios coreanos, el talento de 20 años admitió que en la vida real no tenía mucha experiencia en el amor. De hecho, el beso que salió en pantalla en Estamos muertos es el primero que ha dado en su vida

“No sé si debería decirlo, pero ese fue mi primer beso. No solo mi primer beso en pantalla, pero de la vida real... por eso tuvimos varios bloopers”, explicó el actor a Sports Chosun.

Al igual que con el ósculo de Park Solomon y Cho Yi Hyun que fue filmado 17 veces, la escena de On Jo y Cheong San requirió varias tomas.

“La primera vez, nuestros labios no se tocaron. Nuestras narices lo bloquearon y pensé ¿oh, qué debería hacer? Era una escena triste, pero el director se rió mientras nos mostraba lo filmado. Dijo que se veía muy tierno”, contó Yoon Chan Young.

Yoon Chan Young y Park Ji Hoo en Estamos muertos. Foto: Instagram

Previo a filmar la escena, el actor estaba preocupado por incomodar a su compañera y habló con ella por teléfono.

“Ji Hoo me ayudó mucho. Ella dijo ‘está bien, tómalo con calma‘. Ella es menor que yo, pero durante esa escena fue la que me guió”, concluyó.

Estamos muertos es la serie #1 en Netflix para los televidentes peruanos desde su estreno el pasado 28 de enero. En el ranking mundial de FlixPatrol, la serie coreana también ostenta el primer lugar.

-SPOILERS-

Estamos muertos: qué pasó con Cheong San al final de la serie

El personaje interpretado por Yoon Chan Young tiene un destino incierto. Justo cuando escapaban de la escuela, Cheong San fue mordido por Gwinam, el mitad zombie que se proponía matarlo en venganza.

Consciente de que había sido contagiado, el estudiante se despide de sus amigos y de la chica a la que amaba. Cheong San se sacrifica para distraer a los zombies y que los demás adolescentes puedan escapar.

Al final, no se conoce si el personaje logró sobrevivir. Cheong San y Gwi Nam luchaban cuando la explosión producida por las bombas del gobierno los alcanzó y cayeron hacia el vacío de un edificio en construcción.