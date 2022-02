BTS llega a Super Bowl 2022 con poderoso mensaje: ¿cuándo y dónde ver la transmisión?

La colaboración de BTS y el Super Bowl 2022 es una realidad. El 10 de febrero, se informó que el comercial de las superestrellas del k-pop para Samsung será transmitido en la final del campeonato de la National Football League (NFL), donde se enfrentarán Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams.

ARMY se preparan para ver a Bangtan en el evento más importante del fútbol americano profesional en Estados Unidos. Conoce los horarios y canales de la transmisión en vivo.

¿Qué video de BTS pasarán en el Super Bowl 2022?

El Supertazón será portavoz del poderoso mensaje a favor del planeta que el grupo de Corea del Sur remitió en el CF de dos minutos liberado por Samsung el 9 de febrero del 2022. En este, la boyband promociona a la par los nuevos dispositivos ecológicos de la gigante tecnológica.

Al mismo estilo del MV “Subterranean homesick blues” de Bod Dylan, en el comercial los miembros de BTS lanzan carteles con frases en pro del planeta.

BTS realizó un spot sensibilizando el cuidado del planeta. Foto: captura Samsung

“Los animales marinos están sufriendo, es hora de un cambio”, “Los océanos se están ahogando en plástico” y “Con el poder de nosotros, nosotros juntos”, puede leerse. Acompañan como fondo visual escenas de contaminación marina.

Más adelante, Suga, Jimin, Jungkook, V, RM, Jin y J-Hope animan a los espectadores a hacer el cambio a través de pequeñas acciones, como “la reutilización de dispositivos viejos”. El CF cierra con el mensaje “trabajemos juntos por un futuro mejor” mientras aparece en imágenes un planeta cubierto de flores.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2022?

BTS será proyectado por primera vez en el evento. Anteriormente, el grupo apareció espectáculo previo a Super Bowl 2021, pero a través de la transmisión de “Dynamite” como fondo musical durante los premios de la NFL.

El partido, donde se enfrentarán los Bengals vs. los Rams, será realizado el domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium, en Los Ángeles . Recordamos que este lugar también fue sede de la serie de conciertos presenciales Permission to dance on stage.

Super Bowl 2022 se jugará en el SoFi Stadium de Los ángeles. Foto: NFL

Horarios para ver a BTS en el Super Bowl 2022

Super Bowl 2022 iniciará a las 3.30 p. m. en horario de Los Ángeles. Aquí revisa en qué momento arranca la fecha en tu país para que no te pierdas en comercial de BTS.

BTS en Super Bowl 2022 en México, Guatemala y El Salvador: 5.30 p. m.

5.30 p. m. BTS en Super Bowl 2022 en Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

6.30 p. m. BTS en Super Bowl 2022 en Venezuela Bolivia: 7.30 p. m.

7.30 p. m. BTS en Super Bowl 2022 en Chile, Argentina y Brasil: 8.30 p. m.

8.30 p. m. BTS en Super Bowl 2022 en España: 12.30 a. m. del lunes 14

12.30 a. m. del lunes 14 BTS en Super Bowl 2022 en Corea del Sur: 8.30 a. m. del lunes 14

BTS estará presente en la edición 56 del Super Bowl (2022). Foto: composición LR/Hybe/agencia

Canales para ver el Super Bowl LVI

El Super Bowl, en su edición 56, llegará principalmente la señal de ESPN a países de Latinoamérica.

Super Bowl LVI en Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay: ESPN 2

ESPN 2 Super Bowl LVI en México: Fox Sports, Canal 5, Azteca 7, ESPN y ESPN 3

Fox Sports, Canal 5, Azteca 7, ESPN y ESPN 3 Super Bowl LVI en Brasil: ESPN

ESPN Super Bowl LVI en Estados Unidos: CBS y ESPN Deportes

CBS y ESPN Deportes Super Bowl LVI en España: #Vamos (Movistar)

Como sucede con cada evento en la agenda de BTS, el partido también seguido por ARMY a través de links extraoficiales que serán difundidos en redes sociales poco antes de su inicio.