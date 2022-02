Hyun Bin y Son Ye Jin se casan: actores de Crash landing on you anuncian boda

Hyun Bin y Son Ye Jin se unirán en matrimonio. La noche del 10 de febrero (KST), los actores coreanos anunciaron sus planes de boda a través de emotivas cartas personales. Fans celebran que verán pasar por el altar a la querida pareja del k-drama Crash landing on you, tras las comentadas nupcias de Park Shin Hye y Choi Tae Joon.

Los famosos artistas trabajaron juntos por primera vez en la película The negotiation, estrenada en septiembre del 2018. A finales del año siguiente protagonizaron el éxito de dramas de Corea del Sur Crash landing on you y, meses después del final de la serie, revelaron al mundo su relación amorosa.

Hyun Bin anuncia su matrimonio

Vía el Instagram de su agencia VAST, Hyun Bin, de 39 años, comunicó en una carta dirigida a sus fans la decisión de unir su vida a la de Son Ye Jin mediante el matrimonio.

“Le hice una promesa a ella que siempre me haría sonreír”, se lee en parte de su misiva escrita a mano.

Más adelante se refirió a sí mismo y a su pareja como los personajes que inmortalizaron en el romance CLOY: el capitán Ri y Sae Ri, respectivamente.

Hyun Bin y Son Ye Jin en imagen oficial de Crash landing on you. Foto: tvN

“Hola, soy Hyunbin.

¿Cómo están? Escribo esto porque quiero informar a los fanáticos que me cuidaron y me dieron un gran interés y amor la decisión más importante de mi vida.

¿Algunos de ustedes podrían estar adivinando? Sí. He tomado la importante decisión de casarme y estoy a punto de entrar con cuidado en el segundo acto de mi vida.

Le hice una promesa a ella que siempre me haría sonreír. Caminemos a través de los próximos días juntos.

Hyuk Jeong y Se Ri, quienes trabajaron juntos, están tratando de dar ese paso juntos. Creo que estarás feliz de apoyar nuestro primer paso con la cálida y afectuosa mirada que nos has brindado hasta ahora.

Entonces, hasta el día en que nos encontremos y nos saludemos, espero que todos estén sanos y felices.

Carta de Hyun Bin anunciando boda con Son Ye Jin. Foto: captura Instagram VAST

Anuncio de Son Ye Jin

Son Ye Jin, de 40 años, se dirigió a los fans con una publicación en su cuenta personal de Instagram que acompañó con la foto de un vestido de novia en miniatura.

En el post, la próxima protagonista de Thirty nine dedicó palabras amorosas a su pareja Hyun Bin y contó emocionada que consideraba una suerte del destino haberlo encontrado en su camino. Por supuesto, no faltaron las palabras de gratitud para sus miles de seguidores y los emojis que enfatizaron su sentir.

Son Ye Jin, actriz coreana de 40 años. Foto: MSTeam

“Antes de escribir este post, estaba muy preocupada sobre cómo expresar mis sentimientos... Quería contarlo bellamente, porque es una noticia muy preciosa e importante. He encontrado a alguien con quien pasar el resto de mi vida... Sí, es la persona que ustedes piensan.

Cada vez que estoy con él, me siento reconfortada y protegida. Antes solo había imaginado cómo sería que un hombre y una mujer se conocieran, compartieran sus corazones y prometieran un futuro... llegamos hasta aquí naturalmente. Estoy agradecida con todo lo que nos ha rodeado y ha transformado nuestro destino.

A todos, por favor bendigan el futuro que crearemos juntos.

Y a los fans, que siempre me apoyan, estoy infinitamente agradecida porque no tengo nada más que darles en retorno por su amor incondicional. Quiero convertirme en una actriz y una persona más madura y maravillosa, pero no es tan fácil como pensaba.

Algún día podré acercarme a la versión ideal de mi misma ¿no es así? Entonces me convertiré en una persona que no tenga nada de qué avergonzarme. Espero sinceramente que tú también seas más feliz cada día. Les doy mi corazón a todos ustedes con mi amor y gratitud.

(Mensaje en inglés )

Pensé mucho sobre cómo compartir esta historia porque es importante. Encontré a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Sí… es él. Chico conoce a chica, se reconocen entre la multitud, prometen construir un futuro juntos. ¡No podía imaginarlo! Sucedió tan naturalmente... pero ¿no es eso el destino?

Con solo estar con él, me siento cálida y protegida. Por favor, ayúdanos a celebrar el comienzo de nuestro futuro. Y a mis más queridos fans, he recibido amor incondicional y durante mucho tiempo, pensé, no hay forma de devolverlo. ¡Sepan que les estoy infinitamente agradecida y también les deseo toda la felicidad!”.

Post de Son Ye Jin anunciando boda con Hyun Bin. Foto: captura Instagram yejiland

¿Cuándo se casan Hyun Bin y Son Ye Jin?

La boda de Hyun Bin y Son Ye Jin será celebrada en marzo del 2022 en Seúl. Así confirmaron a medios coreanos las agencias de los artistas.

K-media también informa que la ceremonia será privada en presencia solo de los padres y conocidos de la pareja ‘BinJin’, siguiendo la voluntad de los futuros esposos.