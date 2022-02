La pareja top Hyun Bin y Son Ye Jin comunicó el 10 de febrero sus planes de matrimonio, noticia que celebran fans en todo el mundo. Tras ver su gran química en la ficción de Crash lading on you, el público convirtió a los actores en una de las duplas más queridas, y el sentimiento creció cuando los famosos confirmaron su noviazgo a inicios del 2021.

Con el anuncio de la boda, internautas regresan a los grandes momentos que viene dejando la pareja ‘BinJin’ hasta el momento. Uno de estos fue recientemente protagonizado por la intérprete de Se Ri y la tierna declaración que hizo sobre su prometido, a quien calificó como su primer amor.

La boda de Hyun Bin y Son Ye Jin será realizada en estricto privado en Seúl, Corea del Sur. Foto: tvN

Hyun Bin es el primer amor de Son Ye Jin

Esto pudo verse en la preview de la entrevista que la estrella de 40 años brindó para el capítulo 142 de You quiz on the block, programa conducido por Yoo Jae Suk.

En el adelanto, publicado el 9 de febrero, poco antes del anuncio del matrimonio, Son Ye Jin recibe bromas sobre su participación en el show y el título que recibió años atrás por su enorme popularidad en Corea del Sur. “Como primer amor de la nación, ¿quién es tu primer amor?”, le preguntaron.

Tras ello, la también protagonista del próximo drama Thirty nine no vaciló al dejar en claro que Hyun Bin era la respuesta.

“Mi amor actual es el primero”, replicó. Las risas del conductor Yoo Jae Suk acompañaron sus palabras, conforme se ve en la preview.

Cartas de Hyun Bin y Son Ye Jin

Las estrellas de Aterrizaje de emergencia en tu corazón anunciaron personalmente sus planes de boda a través de románticas cartas publicadas en Instagram.

Hyun Bin, de 39 años, subió su misiva a la cuenta oficial de su agencia VAST Entertainment. En esta compartió una foto de Crash landing on you como símbolo de su futuro matrimonio y dedicó gratitud a los fans.

Carta de Hyun Bin anunciando boda con Son Ye Jin. Foto: captura Instagram VAST

Son Ye Jin, de 40, hizo lo propio en un post cargado a su usuario @yejiland. “He encontrado a alguien con quien pasar el resto de mi vida... Sí, es la persona que ustedes piensan”, se leyó en un fragmento de su actualización que acompañó con la foto de un vestido de novia en miniatura.