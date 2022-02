2gether the movie en Disney Plus: fecha de estreno y link para ver la película de BrightWin

El estreno de 2gether the movie en Disney Plus Hotstar es una realidad. Tras casi un año de la premier en Japón, será lanzada en la plataforma streaming esta película que sigue la historia de amor protagonizada por Bright Vachirawit y Win Metawin en los papeles de Sarawat y Tine.

Basado en la novela Because we... belong together de JittiRain, el BL 2gether inició su camino como serie en 2020. Ese mismo año, la historia fue expandida a un especial de cinco capítulos, llamado Still 2gether, y, más tarde, se anunció la producción de la película.

¿De qué trata 2gether the movie?

2gether the movie es una edición especial con escenas reeditas de la serie y el especial, contadas desde el punto de vista de Sarawat, el amor de Tine. Recordamos que la pareja fue inmortalizada por Bright y Win, actuales protagonistas del remake de Boys over flowers, F4 Thailand.

También contará con tomas completamente inéditas del romance BL. Así lo adelantó uno de sus tres directores en entrevista promocional.

Dónde ver 2gether: the movie en Disney Plus Hotstar

Como se reportó anteriormente, por el momento, el estreno de la película de 2gether por Disney Plus Hotstar solo será en Tailandia .

La película de 2gether fue estrenada en cines de Tailandia en octubre del 2021. Bright y Win son los protagonistas de la cinta. Foto: composición La República / GMMTV / Disney

Link para ver la película completa de 2gether

El siguiente enlace te dirigirá a 2gether the movie si vives en Tailandia.

La película de Bright y Win, 2gether: the movie, tiene fecha de estreno oficial. Foto: GMMTV

Cuándo se estrenará 2gether: the movie en Latinoamérica

Al estreno de 2gether the series en Disney Plus Hotstar de Tailandia se suma Filpinas, pero por la plataforma Upstream. Estos son los dos únicos países que transmitirán online la película.

Fans en otros países esperan que más sitios apuesten por ingresar a su catálogo la producción debido al éxito sin precedentes de la historia con Win y Bright, y realizan campañas para visibilizar su interés. Los seguidores en Latinoamérica se enfocan en enviar solicitudes a Disney Plus, por ejemplo.

Petición de fans en Latinoamérica que quieren ver 2gether the movie por Disney Plus. Foto: captura Twitter / WorldLoveBW1

En qué fecha se estrenó 2gether: the movie

La película de 2gether debía ser estrenada en Tailandia a inicios del 2021, pero fue aplazado el lanzamiento hasta octubre, debido a la COVID-19.

Entretanto, fans en Japón pudieron verla en julio de ese mismo año y repitieron el visionado cuando la cinta fue proyectada finalmente en el país de producción.

2gether the movie también cuenta con un álbum especial. Foto: GMMTV

Tráiler 2gether: the movie