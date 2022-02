El grupo PENTAGON demostró, una vez más, que puede realizar covers legendarios de girlgroups. Ahora, se presentaron en un canal de YouTube y deleitaron a sus fans, quienes expresaron su orgullo en las redes sociales.

PENTAGON es parte de la empresa Cube Entertainment. Foto: Culture

¿Cuál es el cover de PENTAGON?

La boyband PENTAGON apareció en un video de it’s LIVE de YouTube el 9 de febrero del 2022. Este canal se encarga de presentar a diversos grupos y solistas cantando en vivo con un sonido en alta resolución. Ellos entonaron la canción popular de AESPA, “Savage”.

El género de la versión original de “Savage” es dubstep, hyperpop y trap. Sin embargo, el cover utiliza una banda de fondo y los colocan como una canción de rock. Esto hace que cada miembro del grupo se destaque por sus habilidades en las notas altas y el rap.

Reacción de los y las fans de PENTAGON

Desde el estreno del video, Universe, club de fans de PENTAGON, se sorprendieron por el poder de las voces de los integrantes, sobre todo, el de Jinho. Él realizó la nota más alta al final de la canción, tal como lo hizo Ningning. Asimismo, hay comentarios que piden alguna colaboración del grupo masculino con AESPA.

LITERALLY, 17 SECONDS INTO PENTAGON'S COVER OF SAVAGE BY AESPA AND JO JINHO IS ALREADY SHOWING OFF HIS VOCAL RUNS LIKE DAMN GIVE A GIRL A WARNING FIRST — 🧩🌈 fel HOT SAUCE BEST ALBUM !!! (@gogumadream) February 9, 2022

just watched pentagon’s cover of savage by aespa and i’d be VERY interested in a wooseok x giselle collab — ECHO¹²⁷ 🌈 (@spookycho) February 9, 2022

NO ONE TOLD ME THAT PENTAGON COVER AESPA'S SAVAGE 👁️👄👁️ AND IT'S 🔥🔥🔥🔥 — ; (@jopaychuuuu) February 9, 2022

Otros covers de PENTAGON

El 13 de noviembre del 2020, PENTAGON destacó en su cover de “Lovesick boys”, versión masculina de “Lovesick girls”, de BLACKPINK. Así como “Not shy”, del girlgroup ITZY, el 27 de marzo del 2021. Ambos videos se encuentran en it’s Live en YouTube y tienen una banda en vivo.

¿Quién es PENTAGON?

PENTAGON es un grupo de chicos conformado por 9 integrantes. Entre ellos, hay siete coreanos, un japonés y un chino. El nombre significa que cada uno quiere tener diferentes habilidades, como el canto, inteligencia, baile, talento y trabajo en equipo. Su debut fue el 10 de octubre del 2016 con la canción “Gorilla”.

Anteriormente, Edawn se encontraba en el grupo de Pentagon, pero la empresa lo retiró. Foto: Cube Entertainment

Integrantes de PENTAGON