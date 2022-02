No solo los F4 son las estrellas del show. En F4 Thailand, el elenco femenino también deslumbra en cada emisión con poderosas actuaciones, que suman a la renovada trama presentada en este primer lakorn basado en Hana yori dango, el clásico manga de Yoko Kamio, que ha sido adaptado en otras cinco series televisivas asiáticas, como el dorama homónimo y el k-drama Boys over flowers.

Drama tailandés F4 Thailand está basado en Hana yori dango, manga de Yoko Kamio. Foto: composición LIPS Magazine / GMM

Tu Tontawan, en su papel debut, lidera el grupo de actrices que dan vida al drama tailandés de GMMTV, dirigido por Patha Thongpan, con el guion de Suwanun Pohgudsai.

Tu Tontawan como Gorya

En F4 Thailand: Boys over flowers, la heroína ya no es Geum Jandi, Makino Tsukushi o Dong Shancai, sino Gorya Thitara Jundee.

Ella es una aguerrida estudiante humilde en comparación a sus pares, rasgo propio del personaje; sin embargo, a diferencia de caracterizaciones anteriores, es presentada con aspectos positivos potenciados. Entre estos destacan una mejor capacidad de comunicación e interacción con su contraparte masculina Thyme (Bright Vachirawit).

La novata Tu Tontawan tiene el reto de llevar a las pantallas a Gorya, su primer trabajo en el rubro.

Tu Tontawan es Gorya en F4 Thailand: Boys over flowers. Foto: composición LR / GMM TV / SBS

Nacida el 7 de noviembre del 2000, Tontawan Tantivejakul (nombre real) es una modelo y actriz tailandesa que escala en el ámbito como una promesa de la interpretación por las conmovedoras escenas que viene dejando en F4 Thailand.

Fan del k-pop, modelo y estudiante de Odontología a la par, pronto mostrará otra faceta de su talento en 10 years ticket al lado de Ohm Pawat, de Bad buddy series, Off, Pluem y GunSmile (2gether the series).

Prim como Kaning

Kaning es uno de los grandes aciertos hasta el actual desarrollo del drama, que va en el capítulo 7. Sin embargo, queda pendiente ver cómo la pluma del guionista presentará la personalidad de la estudiante ahora que florecerán los sentimientos por Kavin.

Este personaje, que es la mejor amiga de Gorya y el interés amoroso de Kavin (Win Metawin), es interpretado por Prim Chanikarn Tangabodi. Anteriormente, el rol cayó en manos de Kim So Eun (Ga Eul en BOF) y Li Jia Qi (Xiao You en Meteor garden).

De 17 años, Prim es una actriz de amplia experiencia que ha trabajado en lakorns y películas desde su debut en 2014. Próximamente, protagonizará el thriller Home school con sus compañeros de F4 Thailand, Dew, Nani y Cindy (la mamá de Thyme).

Cindy Bishop como Rosaryn

Cindy Bishop asume el rol de la mamá de Thyme, un personaje que ya se alza como una de las más grandes villanas de la serie HanDan, aunque su participación en F4 Thailand haya sido poca hasta la fecha. Su objetivo, como en cada versión, será separar a su hijo de Gorya.

De 43 años, Sirinya Winsiri (nombre artístico) es una famosa modelo, actriz, DJ y VJ tailandesa con una carrera de casi tres décadas. Además, es una usuaria activa de redes sociales.

Después del remake de Boys over flower, Cindy será la temible maestra de Dew, Nani y Prim en Home school. Da aquí un vistazo a su próximo trabajo.

Fah Yongwaree como Mira

Fah Yongwaree Ngamkasem da vida a Mira, el amor imposible de Ren (Dew Jirawat) y fuente de inspiración de la heroína Gorya.

Con 23 años, Fah se suma a la alineación de jóvenes promesas de la GMMTV y una de sus grandes apuestas, ya que ha sido seleccionada en el elenco de tres series que saldrán al aire pronto. Estas son P.S. I hate you ,The warp effect y Good old days junto a Bright, Win y Prim.

La actriz actualmente también figura en el cast de Enchante, BL tailandés recientemente estrenado, en el rol de la entrenadora asistente Fon.

June como Hana

Otra de las grandes sorpresas de F4 Thailand fue Hana, personaje cuyas obsesiones y traumas producto del rechazo fueron retratados de manera más cruda. June Wanwimol se encargó de dar vida a esta estudiante, quien fingió ser amiga cercana de Gorya en la trama del lakorn.

Además de trabajar en el remake, la actriz de 21 tiene años tiene en su repertorio un drama por estrenar (The war of flower) y nueve ya emitidos, entre los que figuran The gifted y 2gether the series, el hit de los BL protagonizado por Bright y Win.

Escena de Hana y Thyme en F4 Thailand. Foto: captura GMMTV

Maria Poonlertlarp como Tia

Finalmente, pero no menos importarte, el cast femenino hasta ahora mostrado en F4 Thailand es completado por la ex-Miss Universo Tailandia, Maria Poonlertlarp, quien interpreta a la hermana mayor del protagonista, Tia.

Nacida en Bangkok, en 1992, la ex reina de belleza también se desempeña como modelo y cantante. Además, es bastante conocida por su labor altruista, virtud que fue un plus para que ocupara el quinto lugar en el certamen de belleza en 2017.