Jungkook canta “Chilly windy night in 1991″: ¿BTS y Park Hyo Shin alistan colaboración?

“Chilly windy night in 1991″ por Jungkook se apodera de las redes sociales. El 9 de febrero, el maknae de BTS publicó en Instagram un cover de esta balada lanzada originalmente por el icónico cantante coreano Park Hyo Shin en 2007, y este causa emoción en ARMY.

El fandom vuelve tendencia la canción interpretada por la superestrella del k-pop mientras elogia sus habilidades vocales. A la vez, los seguidores se muestran entusiasmados ante la idea de una colaboración entre sus idols y el baladista de 40 años.

Park Hyo Shin es un reconocido compositor y cantante coreano de 40 años. Foto: Glove Entertainment

“Chilly windy night in 1991″, cover de Jungkook

En su más reciente actualización en Instagram, Jungkook saludó a sus fans con el cover de “Chilly windy night in 1991″, una muestra de casi dos minutos en la que acompaña su dulce voz con el piano.

En la leyenda del post del ‘golden maknae’ de BTS se lee el nombre en coreano de Park Hyo Shin y el de la canción, también conocida como “That night of 1991, when cold wind blew….”. La cuenta oficial del baladista en la red social figura como etiqueta.

Publicación de Jungkook en Instagram con el cover de Park Hyo Shin. Foto: captura @abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz

Sobre “Chilly windy night in 1991″ de Park Hyo Shin

Lanzada el 29 de febrero del 2007, “Chilly windy night in 1991″ es la pista trece del quinto álbum de estudio en coreano del cantautor Park Hyo Shin, The breeze of sea. Puedes escuchar aquí la versión original.

¿BTS y Park Hyo Shin lanzarán colaboración?

Debido a que BTS suele mandar spoilers sobre sus próximos lanzamientos, ARMY ve en el contenido relacionado a Park Hyo Shin un probable anuncio de colaboración grupal, o en todo caso, de TaeKook (Jungkook y Taehyung).

Además del cover del maknae, previamente V compartió en sus historias en Instagram un video cantando al lado del reconocido músico. El ídolo, además, expresó en el pasado su admiración por Park interpretando sus temas y subiendo a las ‘insta stories’ la captura del single “Sound of winter”.