BTS: Jungkook ‘presente’ en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

La boyband del momento, BTS, ‘apareció' como representante durante la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Ahora, le tocó el turno de Jungkook, uno de los integrantes del grupo.

El integrante de BTS Jungkook ‘apareció' con la canción “Euphoria” en las vistas previas del patinador artístico Cha Junhwan. En el video se observa la trayectoria del deportista en los Juegos Olímpicos de Pyeonchang del 2018, así como en otras competencias.

Jungkook's Euphoria was used for promoting Olympics in Korea.

It was used in the preview video of "Cha Jun-hwan" member of 24th Beijing Winter Olympics Figure Skating National Team (2022).

Jungkook and Euphoria are so loved 😍pic.twitter.com/En77E9NekE