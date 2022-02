Queendom 2 confirma fecha y hora de estreno: ¿cuándo llega el reality k-pop de Mnet?

Queendom 2 tiene fecha y hora de estreno confirmada. En una reciente actualización, Mnet reveló detalles del lanzamiento y el tiempo de duración del reality musical que presentará a seis equipos femeninos del k-pop en competencia.

Anteriormente, anunciaron como MC principal del programa a la legendaria ídolo Taeyeon, líder de SNSD. K-media notificó, además, que las grabaciones de la temporada iniciarán en febrero.

Kim Taeyeon conducirá Queendom 2. Foto: 1st Look Magazine

¿Qué es Queendom?

Es un show de competencia musical entre destacadas ídolos, producido y emitido por Mnet, cadena responsable de Girls Planet 999, Idol School y las series de Produce. En Queendom, seis actos femeninos del k-pop disputan con comebacks consecutivos y simultáneos semanalmente buscando coronarse como el número top del momento.

Con performances de aclamados grupos como MAMAMOO, que ganó el primer lugar tras 10 semanas de contienda, el programa se alzó en las preferencias del público seguidor del pop coreano.

Además, su éxito fue el punto de partida para las versiones masculinas Road to kingdom y la continuación de esta última, Kingdom.

Fecha de estreno Queendom 2

Mnet lo confirmó en el primer teaser del show: Queendom 2 tendrá por fecha y hora de estreno el jueves 31 de marzo, a partir de las 9.20 p. m. (KST). En Perú, en ese momento, el reloj marcará las 7.20 a. m. del mismo día.

Al igual que la primera temporada, en la segunda la competencia se extenderá por 10 semanas ininterrumpidas.

Sobre el lineup de Queendom 2

Esta información no ha sido anunciada al público todavía, pero se esperan novedades para los próximos días, ya que el periodo de rodaje inicia en febrero, según notificaron medios de Corea del Sur.

Por otro lado, internautas ya postulan quiénes conformarían la lineup de Queendom 2, basándose en las participantes de la primera edición (MAMAMOO, Lovelyz, AOA, OH MY GIRL, (G)I-DLE y Park Bom (ex 2NE1). Entre las favoritas figuran: Chungha, Brave Girls, ITZY, fromis_9, WJSN, LOONA y STAYC.