La conmovedora historia de Snowdrop se robó el corazón de los seguidores de los k-dramas. Con el debut protagónico de Jisoo de BLACKPINK y de la mano de Jung Hae In, Star Plus buscará sumar audiencia en territorio latinoamericano, por lo que a continuación presentamos lo que debes saber del estreno de la serie coreana en la plataforma streaming.

¿Cuándo se estrena Snowdrop en Star Plus Latinoamérica?

Snowdrop, k-drama de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In, llegará para alegría del público latino mediante Star Plus el miércoles 9 de febrero, según la publicación en Twitter de @mystarlatino, cuenta especializada en novedades de la plataforma de streaming.

Snowdrop de Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK recibió críticas por parte del público surcoreano durante la emisión de sus primeros episodios. Foto: JTBC

Snowdrop presentó la historia de Young Ro y Soo Ho, protagonistas de una historia de amor ambientada en Corea del Sur de 1987, época caracterizada por un gran conflicto social y político en dicho país.

¿Dónde ver Snowdrop de Jisoo y Jung Hae In?

Snowdrop se transmitió a través del canal de televisión surcoreano JTBC y para el continente asiático en Disney Plus Asia. Los fans latinos de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In podrán disfrutar ahora del k-drama mediante la plataforma de streaming Star Plus, según una respuesta de Disney Plus Help a los usuarios en Twitter.

Snowdrop se transmitió en Disney Plus Asia y ahora llegará a Latinoamérica a través de Star Plus. Foto: captura/Twitter

¿Cuánto cuesta Star Plus Latinoamérica?

Costo de Star Plus en Perú

Star Plus, pago mensual: S/ 37,90

Combo Star Plus y Disney Plus: S/ 44,90 mensuales

Star Plus, precio anual: S/ 379,90

Costo de Star Plus en México

Star Plus por 199 pesos al mes

Combo Star Plus y Disney Plus por 249 pesos al mes

tar Plus, precio anual: 1.999 pesos al año

Tráiler de Snowdrop