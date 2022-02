Estamos muertos: Park Solomon habló en español y envió saludo a fans latinos

El nuevo éxito de Netflix, Estamos muertos, también conquistó a Latinoamérica y se mantiene como la serie más vista en todo el mundo, incluyendo Perú y México. En una entrevista exclusiva para La República, Park Solomon, actor intérprete de Lee Soo Hyuk en la también titulada All of us are dead, reconoció el gran esfuerzo de su público latino y no dudó en expresar su agradecimiento en español.

El joven protagonista de la serie coreana de Netflix estuvo acompañado de Yoon Chan Young (Cheong San), Park Ji Hoo (On Jo) y Cho Yi Hyun (Nam Ra) y compartió cómo fue el proceso de preparación para las escenas de acción que Estamos muertos presentó a los seguidores de los k-dramas.

“Durante tres meses antes de la filmación, con parte del elenco fuimos a una academia para recibir entrenamiento en escenas de acción, ponernos en forma, etc. Además, tuvimos un entrenador personal”, expresó Park Solomon en una entrevista por videollamada.

Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun y Park Solomon de Estamos muertos en entrevista con La República. Foto: Netflix

A manera de anécdota, Solomon recordó el entrenamiento especial al que se sometió junto a su compañero de elenco de Estamos muertos, Yoon Chan Young, quien dio vida a Cheong San en la ficción surcoreana. Esto fue lo que comentó en una entrevista con este medio:

“No quisimos mostrar un aspecto ‘cool’ de las escenas y acciones, sino dar a entender que estas se trataban de supervivencia. Por ejemplo, Yoon Chan Young (Cheong San) también entrenó en el Lake Park (risas) y en mi caso, fui al río Han en Corea del Sur para practicar mis patadas y movimientos”.

Estamos muertos o All of us are dead es la serie más vista en Perú de la plataforma streaming. Foto: Netflix

Para sorpresa de los seguidores latinoamericanos de Estamos muertos y con una tímida sonrisa, Park Solomon tomó la iniciativa de decir unas palabras en español.

“Quisiera agradecer a todos los fans de Perú por el apoyo que han mostrado hacia la serie y hacia nosotros. Ayer practiqué un poco esta frase en español: “Te amo”, así que espero que todos lo disfruten. “Chau, chau y gracias” (también en español)”.

Tráiler de Estamos muertos de Netflix