Estamos muertos se ha convertido en todo un éxito y así lo demuestra su posición número 1 como la serie más vista en todo el mundo desde su estreno. Cho Yi Hyun, actriz que interpreta a Nam Ra en la producción surcoreana, sorprendió a sus seguidores con la revelación de su grupo k-pop en una reciente entrevista.

Elenco de Estamos muertos

Estamos muertos, All of us are dead en su título al inglés, es un k-drama estrenado el 28 de enero que catapultó a sus jóvenes protagonistas a la fama internacional. Cho Yi Hyun, Park Solomon, Park Ji Hoo y Yoon Chan Young se sumaron a Lee Yoo Mi, actriz de El juego del calamar, en una historia impactante basada en zombis.

Elenco de Estamos muertos. Foto: Netflix

En una entrevista para Cosmopolitan Korea, cinco actores de Estamos muertos de Netflix participaron de un divertido cuestionario sobre cuánto conocían el uno del otro. Para sorpresa de los seguidores de los k-dramas, en el turno de Cho Yi Hyun, Nam Ra en All of us are dead, se destapó una curiosa anécdota.

Cho Yi Hyun, Nam Ra en Estamos muertos, en entrevista con Cosmopolitan Korea. Foto: captura/YouTube

Cho Yi Hyun preguntó a sus compañeros de elenco sobre cuál es su grupo k-pop favorito al que incluso fue a un concierto de ellos. Las estrellas de All of us are dead no quisieron fallar en la respuesta, por lo que confiaron en los conocimientos de Park Ji Hoo (On Jo), quien se ha vuelto muy cercana a la intérprete de Nam Ra tras las grabaciones de la serie.

Siguiendo las instrucciones de Park Ji Hoo, Park Solomon, Yoon Chan Young y Lee Yoo Mi respondieron al unísono: “Conocidos anteriormente como BEAST, ahora se llaman HIGHLIGHT”.

Una sonriente Cho Yi Hyun manifestó que se sintió muy conmovida por Park Ji Hoo, pues recordó con exactitud qué grupo k-pop es su favorito y orientó a sus compañeros para que dieran con la respuesta correcta.

Cho Yi Hyun fue trainee en JYP Entertainment

En el 2016, Cho Yi Hyun ingresó a JYP Entertainment como trainee , término con el que se le conocen a los aprendices próximos a debutar en grupos k-pop. Sin embargo, en el 2018, la artista firmó un contrato exclusivo como actriz con la agencia, para luego al año siguiente firmar definitivamente con la agencia de actores Artist Company.

Cho Yi Hyun es una actriz y modelo coreana de 22 años. Foto: Naver

El sello discográfico JYP Entertainment es uno de las agencias más importantes en Corea del Sur y representa a artistas de talla internacional como TWICE, Stray Kids, ITZY y más.

