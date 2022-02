Boys over flowers: ¿He’s into her, serie con Belle y Donny, es su versión filipina?

¿He’s into her es o no la versión filipina de Boys over flowers? Con el anuncio de la segunda temporada de este p-drama protagonizado por Belle Mariano y Donny Pangilinan, surge la duda entre fans de la clásica historia de amor juvenil que ha regresado con más fuerza que nunca a través del remake F4 Thailand.

Si eres fan de Hana yori dango y no has escuchado hablar sobre el drama filipino, aquí te contamos sus detalles y lo que se sabe de su continuación.

Póster oficial de He's into her. Foto: iWantTFC

He’s is into her

Interpretada por la actriz y cantante Belle Marianno, la heroína de esta historia es Maxtepein Zin ‘Taguro’ Del Valle, una adolescente que ha sido criada por su tío y su abuela desde los 11 años, edad que tenía cuando su madre murió en Japón.

Valiente y aguerrida, Max un día recibe la sorpresa de su vida cuando descubre que su padre es rico y este le ofrece no solo a pagar la hospitalización de su abuela, sino también le pide que viva con él en Manila. En retribución a la ayuda que recibe de su recién descubierto papá, ella aceptará la solicitud.

Belle Mariano es Maxpein Zin 'Taguro' del Valle. Foto: iWantTFC

Ya en la ciudad capitalina de Filipinas, es tratada como una persona no grata en la escuela de élite Benison International School cuando se enfrenta a Deib Lohr ‘Sensui’ Enrile. Él, capitán del equipo de baloncesto, a cargo de Donny Pangilinan, ha decido vengarse de Max, por lo que pone a sus compañeros en contra de la muchacha para que le bromeen e intimiden.

Sin embargo, cuanto más se sumerge en su intención de querer aplastar a su rival, Deib se dará cuenta de que ha tenido un flechazo por la chica de la que menos pensaba enamorarse. Tras ello, no pasará mucho tiempo hasta que los sentimientos sean mutuos, pero viejos amores y cuestiones familiares amenazarán con marchitar el floreciente romance.

Donny Pangilinan es Deib Lohr 'Sensui' Enrile. Foto: iWantTFC

He’s into her y los guiños a Hana yori dango

Desde su lanzamiento en los 90, el manga shojo de Yoko kamio, Hana yori dango, ha sido adaptado a anime, una película y seis series televisivas asiáticas, entre las que figuran el dorama homónimo y el k-drama Boys over flowers con Lee Min Ho (probablemente la más popular a nivel mundial).

He’s into her, por su parte, está basado en una novela de Wattpad del mismo nombre, autoría de Maxinejiji. No acredita a HanaDan, por lo que no debe ser considerada la versión filipina.

Sin embargo, fans pueden detectar los guiños del p-drama al clásico romance, como la protagonista pobre de espíritu fuerte que está rodeada de gente rica y cool (Jandi, en BOF) y el líder guapo y arrogante que encabeza el complot hacia la muchacha que terminará enamorándolo (Junpyo).

Muy aparte de los puntos señalados, He’s into her constituye una refrescante historia de amor juvenil con múltiples aspectos de la cultura filipina que, sin duda, ningún fan de series asiáticas debería perderse.

He’s into her 2

Dirigida por Chad Vidanes, y con el guion de Vanessa Valdez, He’s into her fue un hit en redes sociales y de alto rating en iWantTFC tras su estreno en mayo del 2021. Ahora, la aventura continuará en una segunda temporada cuyo proceso de rodaje inició el 4 de febrero.

Belle y Donny, artistas que se colocaron en el top de popularidad en la temporada con este trabajo, asumen de nuevo los roles de Max y Deib. Echa aquí un vistazo al tráiler de la continuación, la cual anuncia una fractura en la relación de la querida pareja TagSen.