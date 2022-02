Yuzuru Hanyu, el bicampeón olímpico y fan de BTS que busca hacer ‘salto imposible’ en Beijing 2022

El patinador japonés Yuzuru Hanyu quiere reafirmarse en la gloria del deporte realizando un ‘salto imposible’ en Beijing 2022. Después de su desempeño el 7 de febrero (EST), en la nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, realizada en China, el atleta de 27 años se alista para lograr un cuádruple axel, elemento que nadie ha logrado en competencia. Esta carta también podría favorecer que obtenga el título de tricampeón olímpico.

Admiradores en todo el mundo siguen sus pasos en el evento de patinaje artístico de los JJ. OO. Entre ellos es notoria la presencia de ARMY, por lo que surge curiosidad sobre el nexo de Hanyu y BTS.

Astro del patinaje Yuzuru Hanyu es fan de BTS y aquí hay algunos momentos que lo comprueban. Foto: composición BIGHIT

Yuzuru Hanyu, una mirada a sus numerosos logros

El nombre de Yuzuru Hanyu no necesita presentación ante personas que llevan tiempo en el fandom de BTS, ya que es público el amor del astro japonés por los idols de Corea del Sur. Sin embargo, si eres ‘ARMY baby’ ajeno al patinaje artístico, probablemente no conozcas a este gran representante del deporte.

Nacido el 7 de junio de 1994 en Sendai, Japón, Yuzuru Hanyu es doble campeón olímpico (Sochi 2014 y Pieonchang 2018) y bicampeón del Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo (Saitama 2014 y Helsinki 2017).

Considerado una leyenda viviente del deporte a sus 27 años, ha roto récords mundiales en diecinueve oportunidades. A continuación, una lista donde enumeramos otros de sus logros:

Fue galardonado con el premio al patinador más valioso en la primera edición de los Skating Awards de la ISU (Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo), en 2020.

Desde el 2013 hasta el 2016 ha sido campeón del Grand Prix. Esto le permitió, además, ser el único patinador que ganó cuatro veces consecutivas esta serie de competiciones internacionales de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU), donde mide destreza la élite del deporte.

Fue campeón nacional de Japón del 2012 al 2015, y repitió el triunfo en 2020.

Con su triunfo en los Juegos de Invierno de Sochi 2014, a los 19 años se convirtió en el segundo patinador artístico más joven en ganar el oro olímpico después del legendario Dick Button, quien marcó el hito con 18 años, en 1948.

La victoria en Sochi 2014 también le permitió ser el primer asiático ganador del oro olímpico en patinaje artístico.

El primer cuádruple loop (bucle o rittberger) completo en una competición fue realizado por Hanyu.

Tras llevarse la victoria en el Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en 2020, Yuzuru se alzó como el primer patinador masculino solitario en ganar todos los torneos a nivel junior y senior, por citar solo algunas de sus hazañas.

Yuzuru Hanyu es ARMY, fan de BTS

ARMY se suma a la barra global de Yuzuru Hanyu en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y la razón, además del increíble talento y carisma del atleta, considerado el consentido y más querido del evento, está en su lado fanboy.

Desde hace un par de años, el japonés ha demostrado ser admirador de BTS, llegando a bailar sus coreografías, como “Dynamite” y “DNA”, en el calentamiento del 2021 ISU World Team Trophy.

El querido ‘Winnie the Pooh’, como cariñosamente le llaman los fans debido a su predilección por el oso come miel, también ha expresado en voz propia la admiración que siente por Bangtan. Incluso, ha señalado a Jimin como fuente de inspiración para sus elegantes pasos en la pista de hielo.

“El cuerpo de Jimin es muy flexible y sus líneas son muy delgadas, por lo que hay algunas técnicas que puede mostrar. Estoy buscando movimientos geniales no solo desde la perspectiva del patinaje, sino también desde una mirada del mundo más exterior”, declaró en entrevista con Dream On The Ice, en 2021.

Por ello, no es de extrañar la cantidad de fans de BTS que han llegado hasta él y que, ahora, se unirán a la transmisión de la final de patinaje sobre hielo de los JJ. OO. de Beijing 2022, el miércoles 16 de febrero.

Yuzuru Hanyu en estrevista para j-media. Foto: Yahoo Japan

En esta última fecha, Hanyu buscará hacer historia realizando un cuádruple axel, su as bajo la manga para aspirar a ser tricampeón olímpico.

Donovan Carrillo, Nathan Chen, Cha Junhwan y sus compatriotas Shoma Uno y Yuma Kagiyama, considerado por muchos como su sucesor, serán algunos de los destacados deportistas que medirán fuerza con el astro.