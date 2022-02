Estamos muertos: Yoon Chan Young dejó mensaje a Onjo en encuentro sorpresa con fans

Yoon Chan Young, uno de los protagonistas de Estamos muertos, causó furor al aparecer inesperadamente en una de las instalaciones publicitarias de la serie de Netflix. El actor que interpreta a Cheong San se tomó selfies con los fans y escribió un mensaje para su pareja en la ficción.

La visita del joven talento se dio el domingo 6 de febrero y los transeúntes que tuvieron la oportunidad de verlo difundieron las imágenes en redes sociales.

Yoon Chan Young llegó acompañado de otro actor de la serie: Ahn Ji Ho, quien interpreta a Chul Soo (el estudiante que se esconde en la azotea).

Yoon Chan Young se encontró con fans en Seúl. Foto: vía Twitter

La exhibición incluye props o elementos de escenografía que recrean la atmósfera del salón de clases. El actor se acercó a la pizarra donde los fans pueden escribir con tiza y dejó una nota.

“Onjo-ya, estamos en el terminal”, apuntó el intérprete que firmó como Lee Cheong San, su personaje en Estamos muertos.

Yoon Chan Young y su mensaje a Onjo. Foto: vía Twitter

Exhibición y juegos de Estamos muertos

La promoción de las series de Netflix en Corea del Sur se caracteriza por espacios donde el público puede interactuar con elementos de la historia. Durante la era Squid Game, la instalación con los juegos gigantes en Itaewon fue viral en todo el mundo. Una experiencia similar se preparó para Estamos muertos.

El pop-up publicitario de All of us are dead se ubicó en Seúl, en el terminal Shinsaegae Gangnam Branch.

Las personas podían acercarse a probar un juego para matar zombies y escapar de ellos retando su fuerza. También se ubicó una máquina de souvenirs para que los fans se lleven un recuerdo de la producción.

Algunos guías del espacio están vestidos con los uniformes de la escuela Hyonsan y hay espacios para sacar fotografías con la temática zombie. Días antes, la actriz Kim Jin Young (Jimin) también pasó por el lugar.

Promoción de All of us are dead (Estamos muertos) en Seúl. Foto: Instagram @wanderwithjin