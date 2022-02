Tras acompañar a los estudiantes de Hyosan en su lucha por sobrevivir, miles de fans aguardan la confirmación de una segunda temporada de Estamos Muertos. La serie coreana sobre zombis se ha convertido en un nuevo fenómeno de Netflix y ostenta un envidiable ‘84% fresco’ en Rotten Tomatoes.

Con el éxito de audiencia asegurado a dos semanas de su estreno, la decisión final de renovar All of us are dead para una segunda parte quedaría en manos de la plataforma de streaming. Por parte de los creadores, ellos tienen toda la intención de continuar el proyecto.

El director de Estamos muertos Lee Jae Kyu (JQ Lee) confirmó en una entrevista para medios coreanos que este proyecto se realizó “con una temporada dos en mente; así que, si se concreta la segunda parte, sería muy interesante expandir la historia”.

Lo que marcaría la diferencia de la primera parte es el foco sobre personajes como Nam Ra, Eunji o Gwinam, que son descritos como mitad zombis y tienen habilidades sobrehumanas.

J.Q. Lee, director de All of us are dead (Estamos muertos). Foto: Netflix

“Si en la temporada uno mostramos cómo las personas lucharon por sobrevivir, la temporada dos sería sobre la supervivencia de los zombis”, expresó el cineasta para SpoTV.

Como se recuerda, Nam Ra reaparece al finalizar la temporada uno y cuenta a sus compañeros que hay más personas como ella. Fans comentan en redes que los medio-zombies serían vistos como una amenaza por las autoridades y estos saldrían a cazarlos.

Diferencias entre Nam Ra y Gwinam

Hay abuntante filmografía sobre muertos vivientes. Para refrescar el tema, Estamos muertos presentó mutaciones del virus.

“Como el sistema inmunitario responde de forma distinta de persona a persona, pensamos viable que una situación en la que un huesped no esté 100% infectado con el virus zombie se dé”, detalló JQ Lee

Según el director, “Nam Ra es inmune. Tiene fuertes anticuerpos que bloquean el desarrollo de la enfermedad aunque el virus está presente (...) aún así, gana sentidos poderosos mientras sufre la sensación de hambre”.

Gwinam en Estamos Muertos es interpretado por Yoo In Soo. Foto: Netflix

Por otro lado, en caso de Gwinam y Eunji, el cineasta se refirió a ellos como ‘inmortales’. “Hay dos cosas. Las personas inmunes como Nam Ra no pueden infectar, los inmortales sí pueden contagiar a otros. No diré más porque podrían ser spoilers”, agregó según Newsen.

Aunque no se dan más detalles, los fans esperan que Cheong San haya sobrevivido tras ser mordido en combate por su enemigo. Si la teoría resulta cierta, quizá sea uno de los mediozombies que se reunió con ‘la presidenta’ al finalizar el capítulo 12 de Estamos muertos.