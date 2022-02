Elenco de Estamos muertos habló con La República sobre su éxito mundial, posible temporada 2 y más

El éxito de Estamos muertos de Netflix ha cruzado fronteras y actualmente es la serie más vista en todo el mundo, incluyendo el territorio de Perú. En una entrevista exclusiva con La República, los actores Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun y Park Solomon, quienes interpretan a Cheong San, On Jo, Nam Ra y Soo Hyuk en All of us are dead, revelaron cómo ha sido el proceso de grabación, sus expectativas para una segunda temporada y además saludaron a sus seguidores peruanos.

A través de una videollamada, el elenco protagonista de Estamos muertos brindó detalles sobre su preparación para la serie coreana de Netflix y cuáles fueron los retos más impactantes que asumieron como actores.

Recientemente, el director Lee Jae Kyu de Estamos muertos comentó que los actores practicaron varios personajes hasta que cada uno encontrara el ideal. ¿Alguno de ustedes quiso ser el personaje del otro?

Cho Yi Hyun: Como mencionas, el director Lee Jae Kyu de Estamos muertos nos otorgó nuestros papeles de acuerdo a quién nos parecíamos más, y creo que dimos lo mejor de nosotros para los personajes que interpretamos en la serie. Pero en mi caso, por ejemplo, Nam Ra fue un personaje que no hablaba mucho, era muy tranquila, así que envidié el personaje de Dae Su, quien es el alma de la fiesta, además hace improvisaciones, así que si podría interpretar a otro personaje, me gustaría ser él (Dae Su).

Lim Jae Hyuk, Dae Su, en la escena de la fogata en la azotea en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

¿Cómo fue la preparación física que tuvieron para las escenas de pelea y persecución a lo largo de la serie, como en el caso de Park Solomon, teniendo en cuenta que la mayoría de estas involucraron una gran cantidad de actores?

Park Solomon: Durante tres meses, parte del elenco fuimos a una academia para recibir entrenamiento actoral, ponernos en forma, etc. Además, tuvimos un entrenador personal. No quisimos mostrar un aspecto ‘cool’ de las escenas y acciones, sino dar a entender que estas se trataban de supervivencia. Por ejemplo, Yoon Chan Young (Cheong San) también entrenó en el Lake Park (risas) y en mi caso, fui al río Han en Corea del Sur para practicar mis patadas y movimientos.

Cheong San y On Jo en Estamos Muertos. Foto: Netflix

Sobre la escena del ataque zombi en la cafetería del Instituto Hyosan, ¿cómo fueron las coordinaciones y ensayos de todos los actores, ya que el director comentó que tuvo la intención de mostrar una escena en plano secuencia y que además la grabación duró un solo día?

Yoon Chan Young: Aunque quisimos que pareciera una escena en plano secuencia, grabamos varias escenas y las juntamos para que pareciera una y así las personas pudieran sumergirse más en la historia. Además, ensayamos durante todo un día y el día anterior para conseguir las tomas de acción y que toda la secuencia funcionara.

Serie coreana original de Netflix es protagonizada por Park Ji Hoo y Yoon Chan Young. Foto: Netflix

¿Cómo se filmó la pelea de Cheong San y Gwi Nam en la biblioteca? Ya que Yoo In Soo le tiene fobia a las alturas. ¿Qué fue lo más complicado, sobre todo, al correr y pelear sobre los libreros?

Yoon Chan Young: Para mí fue una experiencia muy divertida poder volar sobre los libreros. En realidad, Yoo In Soo (Gwi Nam) y yo nos divertimos bastante, ya que somos grandes amigos en la vida real. Sin embargo, Yoo In Soo tiene fobia a las alturas, así que por momentos él se sentía temeroso, aunque a mí me pareció algo muy adorable. (Risas).

Escena de Estamos muertos. Foto: Netflix

¿Qué tan difícil fue plasmar el sentimiento de ver a los padres convertidos en zombis en el caso de Yoo Chan Young y Park Ji Hoo para los personajes de Cheong San y On Jo, respectivamente?

Yoon Chan Young: En la serie, tanto mi madre como mis amigos se convierten en zombis, por lo que tuve que pensar cómo me sentiría si esto pasara en la vida real, qué hubiera pasado. Traté de proyectar eso en mi personaje a través de mi actuación.

Park Ji Hoo: Me sucedió lo mismo que a Yoon Chan Young, pensé en mi padre real, cómo me sentiría si yo fuera On Jo y viera a mi padre convertirse en un zombi, así que traté de usar esos sentimientos para mi actuación.

El papá de On Jo se sacrifica para que los alumnos puedan escapar de los zombies. Foto: Netflix

¿Qué les gustaría que pasara con sus personajes si existiera una segunda temporada? Por ejemplo, no sabemos qué pasó con el cuerpo de Cheong San y Nam Ra comentó que existen más mitad zombis como ella.

Cho Yi Hyun: Como comentaste, al final dije que existen más mitad zombis como yo (Nam Ra), así que creo que sería interesante y divertido ver un conflicto entre los mitad zombis y los humanos en una segunda temporada.

Nam Ra es interpretada por Cho Yi Hyun. Foto: Netflix

¿Pensaron tener la gran acogida que Estamos muertos ha mostrado desde el día de su estreno? ¿Cómo ha cambiado su vida desde el lanzamiento de la serie en Netflix?

Cho Yi Hyun: Estamos muertos está basado en un webtoon que es muy popular en Corea del Sur y el director Lee Jae Kyu y el guionista Chung Sung Il son famosos en sus respectivos rubros, así que siempre supe que iba a ser una serie buena. En mi caso, además de tener las conferencias de prensa y actividades promocionales para la serie, he estado la mayor parte del tiempo en casa, por lo que no he sentido directamente si las personas ahora me reconocen más.

Sin embargo, Yoon Chan Young (Cheong San) me comentó que hace unos días fue a una tienda pop up de Estamos muertos y las personas lo reconocieron de inmediato, lo señalaron, así que de esa manera me doy cuenta cómo la serie se ha vuelto muy popular también. (Risas).

Cheong San de All of us are dead o Estamos muertos es interpretado por Yoon Chan Young. Foto: Netflix

- Aquí en Perú las personas aman las series coreanas, como por ejemplo El juego del calamar, y aún más las series de zombis, por lo que ustedes se han vuelto muy populares en nuestro país, tan lejano al suyo. ¿Qué les dirían a los fans de Estamos muertos en Perú?

Park Solomon: Quisiera agradecer a todos los fans de Perú por el apoyo que han mostrado hacia la serie y hacia nosotros. Ayer practiqué un poco esta frase en español: “Te amo”, así que espero que todos lo disfruten. “Chau, chau y gracias” (también en español).

Todos: Gracias.

On Jo, Cheong San, Soo Hyuk y Nam Ra son parte de los personajes principales de la serie Estamos muertos. Foto: composición La República/Netflix

Tráiler de Estamos muertos