BIGBANG es uno de los grupos más reconocidos y esperados desde su salida del servicio militar. El 6 de enero del 2022, la empresa YG Entertainment reveló el regreso de su legendaria agrupación. No obstante, no todas son buenas noticias para las y los fans de la boyband.

YG emitió un comunicado anunciando el regreso de Big Bang el 6 de febrero del 2022 , según la página de noticias de Naver. Este indica que el grupo lanzará una nueva canción en la primavera de dicho año, que actualmente ya terminaron con la grabación del tema y están por realizar la filmación del videoclip. Cabe recordar que su última canción fue “Flower road”, lanzada el 13 de marzo del 2018.

BIGBANG volverá, pero TOP anuncia su salida de YG

T.O.P no vuelve en el próximo comeback de Big Bang. Foto: Billboard

Como se recuerda, BIGBANG está compuesto por cuatro integrantes: G-Dragon, T.O.P, Tae Yang y Dae Sung. Sin embargo, el último comunicado de YG informó que T.O.P ha decidido no renovar con ellos, por lo que se separará de la compañía. Eso sí, mencionaron que cumplirá con sus actividades con el grupo y deja abierta la posibilidad de trabajar con ellos más adelante. Sobre Seungri, el quinto miembro de la agrupación, él ha sido separdo de la banda tras sus problemas legales con la Policía por el caso Burning Sun.

¿Quién son BIGBANG?

El grupo surcoreano es parte de la segunda generación de las agrupaciones y solistas que debutaron durante la década de los 2000 como Super Junior, Girls’ Generation, 2NE1, Wonder Girls, entre otros. La agencia en la que se encuentran es YG Entertainment en Corea del Sur, mientras que en Japón es YGEX/Avex Group. Sus géneros van desde hip hop, electro pop y R&B.

Big Bang fue uno de los primeros grupos de K-pop en obtener un premio internacional en los MTV Video Music Awards. Foto: YG Entertainment

¿Cuándo debutó BIGBANG

Big Bang hizo su debut el 19 de agosto del 2006 durante el concierto del décimo aniversario de YG Family. El 28 del mismo mes, lanzaron su primera canción titulada We Belong Together, compuesta por los integrantes del grupo, en colaboración con la cantante Park Bom, ex miembro de 2NE1.

¿Quiénes son los integrantes de BIGBANG?

Integrante Posición G-Dragon Líder, rapero, vocalista y bailarín T.O.P Rapero y bailarín Tae Yang Vocalista y bailarín Dae Sung Vocalista y bailarín Seungri Vocalista y bailarín

Izquierda a derecha: Seungri, T.O.P, G-dragon, Tae Yang, Dae Sung. Foto: Washington Post

Discografía de Big Bang