El grupo de Corea del Sur, Apink, confirmó su regreso a los escenarios en diciembre del 2021. Con más de 11 años en la industria, el girlgroup espera un gran apoyo por parte de sus fans después del anuncio de la salida de una integrante.

Comeback de Apink

De acuerdo con la agencia de noticias Naver, un representante de IST Entertainment confirmó el 22 de diciembre del 2021 que el comeback de Apink sería por febrero del 2022. Asimismo, anticipó que participaría Son Na Eun, a pesar de no haber renovado el contrato con la empresa.

El girlgroup Apink vuelve con nueva música el próximo 14 de febrero del 2022 con el álbum especial titulado HORN . Desde el día 21 de enero de dicho año, han estado revelando fotos teasers de cada integrante y del grupo completo. De igual manera, el 24 de enero publicaron el calendario de las promociones para que sus fans estén al tanto.

Foto teasers del álbum HORN. Foto composición: Twitter

Canciones de HORN

Según el calendario de promociones, las previews de las canciones del álbum HORN salieron en un video el 7 de febrero del 2022. De acuerdo con los créditos colocados en el anuncio, algunas de las integrantes participaron en la composición de las letras. Por ejemplo, Namjoo coescribió Just like this; Hayoung, Trip; Eunji, Dream; Bomi, Thank u; Chorong, Free & Love; y Na Eun, Holi Moly.

Álbum en físico de HORN

El nuevo álbum especial de Apink, HORN, tendrá dos versiones: negro y blanco . Cada uno viene con un libro de fotos, un sobre y elementos coleccionables como dos photocards aleatorias de las miembros, un dado de papel, una tarjeta para rascar de cualquiera de las miembros, un rollo de película y una foto plegable.

El álbum ya ha vendido más de 6.000 copias en Ktown4. Foto: Ktown4

Salida de Son Na Eun

Después del décimo aniversario del grupo, las integrantes tuvieron que renovar el contrato con la empresa. Sin embargo, solo 5 de 6 decidieron hacerlo. Na Eun dejó la agencia después de 10 años de estar en Apink. El comunicado de IST Entertainment informó que la cantante quería tener nuevos proyectos de música.

Na Eun solo participará en las canciones y en el video, mas no en las promociones. Foto: Culture

¿Quiénes son las Apink?

El grupo conformado por seis chicas, Apink, es considerado uno de los más antiguos activos actualmente en la industria del K-pop. Su debut fue el 19 de abril del 2011 con la canción “I don’t know” de su primer mini álbum “Seven springs of Apink”. El girlgroup apareció por primera vez en vivo en el programa “M! Countdown” el 21 de abril del mismo año.

En el 2016, las integrantes aparecieron en la lista de los rostros más hermosos del K-pop. Foto: AllKpop

¿Quiénes son las integrantes de Apink?

Inicialmente, Apink fue un grupo de siete chicas, pero Yoo Kyung, quien era la vocalista, rapera y bailarina, salió en abril del 2013, ya que quería concentrarse en sus estudios como diseñadora de modas.

Integrante Posición Cho Rong Líder, vocalista, rapera y bailarina Bo Mi Vocalista, rapera y bailarina Eun Ji Vocalista y bailarina Na Eun Vocalista y bailarina Nam Joo Vocalista, rapera y bailarina Ha Young Vocalista y bailarina