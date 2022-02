Estamos muertos: Cheong San y Gwi Nam, de enemigos a mejores amigos en la vida real

El nuevo éxito de Netflix, Estamos muertos o All of us are dead, presenta un ataque zombi en la ciudad de Hyosan en donde los estudiantes de un instituto hacen lo posible por sobrevivir. Además de los muertos vivientes, Gwi Nam se convierte en uno de los antagonistas de Cheong San en la serie coreana; sin embargo, en una reciente entrevista, los actores confirmaron que es totalmente lo opuesto en la vida real.

Yoon Chan Young y Yoo In Soo en la vida real

Este 6 de febrero (KST), el elenco de Estamos muertos se adueñó de las redes de Netflix y Yoon Chan Young, actor de Cheong San en la ficción, hizo una revelación que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Yoon Chan Young, Cheong San en Estamos muertos, en una entrevista para Netflix Korea. Foto: captura/YouTube

“Yoo In Soo (Gwi Nam) y yo vivimos cerca. Fuimos a ver un paisaje nocturno en nuestro día de descanso y hablamos sobre actuación por tres horas seguidas”, comentó Yoon Chan Young sobre su amistad con Yoo In Soo.

Por su parte, Yoo In Soo relató que en la vida real se lleva muy bien con Yoon Chan Young a pesar de que sus personajes en All of us are dead sean enemigos. “Conversamos sobre actuación y el show (Estamos muertos). Somos enemigos en la serie, pero muy buenos amigos en la vida real. Nuestra química en la actuación resultó ser muy buena”, explicó el actor de Gwi Nam del k-drama de Netflix.

Aunque tanto Cheong San y Gwi Nam velan por sus intereses de supervivencia en Estamos muertos, los actores Yoon Chan Young y Yoo In Soo han conquistado a los seguidores de la serie coreana por su notable interpretación de sus personajes y por la gran amistad que estos mantienen.

Yoo In Soo y Yoon Chan Young en la escena de la fogata en la azotea en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

