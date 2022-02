Estamos muertos: canción de Dae Su fue creada por el mismo actor en la vida real

Estamos muertos, de Netflix, se convirtió en la serie más vista a nivel mundial tras su primera semana de estreno. En una reciente entrevista, el elenco de la también llamada All of us are dead reveló que su escena favorita es aquella donde los jóvenes protagonistas interpretan una conmovedora canción creada por Lim Jae Hyuk, Dae Su en el k-drama, en compañía de una fogata.

¿Quién compuso la canción de Estamos muertos?

El 6 de febrero (KST), Netflix Korea publicó en su canal oficial de YouTube un video en donde el elenco, director y guionista de Estamos muertos comentaron sobre sus escenas favoritas de la serie. Casi al unísono, Cho Yi Hyun y Park Ji Hoo, actrices que interpretan a Nam Ra y On Jo en All of us are dead, respectivamente, hicieron notar su preferencia por la escena de la fogata y la canción que cantó Dae Su en el episodio 8.

Lim Jae Hyuk, Dae Su, en la escena de la fogata en la azotea en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

El director Lee Jae Kyu explicó que Lim Jae Hyuk (Dae Su) es muy popular dentro de los actores con aspiraciones musicales. “Ya sabía que Lim Jae Hyuk era bueno cantando, así que le sugerí que cantara para la escena de la azotea y me dijo que lo haría, por lo que escribió y compuso una canción él mismo. Lim Jae Hyuk envió la canción a los demás actores para que pudieran cantar junto con él”.

Lee Jae Kyu, director de Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

Escena de la fogata en la azotea en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

Cho Yi Hyun, por su parte, manifestó que ella fue la única que no sabía la canción, pues su personaje, Nam Ra, no se consideraba parte del grupo en un inicio. “Los estudiantes probablemente tarareaban la canción en clases, pero yo siempre (Nam Ra) tenía los audífonos puestos, así que no conocía la canción. Sin embargo, me gustó haber formado parte de ello ahora (en la escena de la azotea)”.

Como una anécdota de la escena de la fogata, Park Ji Hoo, actriz que interpreta a On Jo en Estamos muertos, de Netflix, compartió uno de sus momentos favoritos de las grabaciones de la serie. “Nos reunimos alrededor de la fogata para contar historias y hablar de nuestros sentimientos. Me gustó mucho la atmósfera. Nos tomamos tantas fotos juntos ahí…”.

Escena de la fogata en la azotea en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

Escena de la fogata en la azotea en Estamos muertos de Netflix. Foto: captura/YouTube

Park Solomon, reconocido por su papel como Lee Soo Hyuk en Estamos muertos, agregó lo reconfortante que fue la escena de la fogata: “Hacía mucho frío cuando grabamos esa escena, pero me sentí muy cálido y conmovido por dentro porque atravesamos tantas complicaciones para poder disfrutar ese momento de tranquilidad en la azotea, así que cantamos con nuestros corazones”.

Park Solomon de Estamos muertos en una entrevista para Netflix Korea. Foto: captura/YouTube

Mira aquí los comentarios del elenco sobre las grabaciones de Estamos muertos.

Canción de Estamos muertos, de Netflix

En el episodio 8 de Estamos muertos, los estudiantes sobrevivientes de la clase 2-5 del Instituto Hyosan se encuentran a la espera de que las autoridades puedan rescatarlos y, en un intento de mantenerse animados, Dae Su comienza a cantar. Acto seguido, sus compañeros se unen a él y juntos protagonizan una de las escenas más conmovedoras de All of us are dead.