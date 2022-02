Alerta de spoilers. El episodio 7 de F4 Thailand fue emitido el sábado 5 de febrero, trayendo consigo icónicas escenas como la venganza de Kaning y Kavin contra Tesla y la pelea de los F4 producto de las fricciones entre Thyme y Ren. Una singular interacción entre Bright y Dew, las estrellas de la fecha, llegó también en plena emisión del capítulo.

¿Qué pasó en el capítulo 7 de F4 Thailand?

En la séptima semana del popular remake de Boys over flowers vimos la anunciada expulsión de Ren de los F4. Después de descubrirlo con Gorya en la azotea, el líder lo elimina del grupo de amigos.

Ren es expulsado de los F4. Foto: captura GMMTV

La mamá del heredero entra en acción con una advertencia a su hijo: si este no vuelve a ser el de antes y no se olvida de la becaria, podría correr la misma suerte que Tia. Recordamos que el personaje de la ex-Miss Tailandia Maria Poonlertlarp fue obligada por su madre a casarse con un hombre que no amaba.

La relación de los F4 peligra tras la expulsión de Ren, pero MJ no desistirá pese al rechazo del líder. Junto a Kavin, y con la ayuda de Kaning, llegarán hasta la cita del second lead y Gorya.

La segunda pareja más querida, interpretada por Win y Prim, también tienen su protagonismo en la escena de venganza contra Tesla. Este personaje, además, revela a la becaria por qué Thyme le golpeó en el zoo. Ella responde enfurecida y defiende al protagonista, a quien llama ‘novio’.

Más adelante, los F4 se reúnen en el viejo estadio. Es en este lugar donde se agarran a golpes, pero, de una u otra manera, llegan a solucionar sus malos entendidos no sin antes ganarse una reprimenda por parte de Gorya.

Tras la pelea del grupo de amigos, los personajes de Bright Vachirawit y Tu Tontawan tienen un dulce momento a solas. Este deja en la protagonista femenina una sonrisa en el rostro que se borra súbitamente cuando, al llegar a casa, ve en el sofá de su sala a la madre de Thyme.

Cindy Burbridge interpreta a la mamá de Thyme. Foto: GMMTV

La interacción de Bright y Dew

La reacciones de fans no se hicieron esperar por el episodio 7 del remake de BOF. Como en cada emisión, el hashtag del capítulo se colocó en las tendencias debido a la respuesta del público.

Los actores de F4 Thailand también se sumaron a la emoción por el estreno. En particular, Bright Vachirawit escribió en Twitter “nadie me quiere”, en referencia a su personaje. Acompañó sus palabras con #ทีมธาม (Team Thyme, del tailandés al español).

Por supuesto, sus miles de seguidores no podían dejar pasar por alto el post y lo replicaron con sendos mensajes de amor. Entre ellos, Dew resaltó con una corta pero significativa respuesta: “Ren ama a Tham”.

Post de Bright en Twitter y respuesta de Dew. Foto: captura bbrightvc

Bright sube foto de Tu a IG: su ‘mamá’ reacciona

Horas antes del capítulo 7, Bright Vachirawit publicó en su feed de IG su primera foto al lado de Tu Tontawan. Fans suponen, por la descripción de la actualización y el vestuario de la actriz (su uniforme real), que la imagen fue tomada en el centro donde ella estudia odontología.

Como era de esperarse, el post se convirtió en una de las publicaciones del actor con más ‘me gusta’ y comentarios. En cuanto a las apreciaciones de sus seguidores, destacó el de la modelo Cindy Burbridge, quien, en el papel de su madre en la ficción, le escribió: “¡Vete a casa ahora!”.

Publicación de Bright en Instagram y respuesta de su 'mamá'. Foto: captura bbrightvc

Los fanáticos, divertidos, le replicaron defiendo el amor de Gorya con el popular ‘Tomillo’ (apodo que el protagonista masculino se ganó por la traducción de su nombre del inglés al español).

Otro comentario que destacó fue precisamente el de Tu. “La imagen se parece más a una invitación para faltar a clases”, le respondió su coestrella en esta exitosa nueva versión de Hana yori dango.