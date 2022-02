Estamos muertos: Park Solomon revela que grabó 17 veces el beso con Cho Yi Hyun

La escena del beso de Su Hyeok y Nam Ran fue grabada unas 17 veces. En reciente entrevista con el elenco principal y el equipo creativo de Estamos muertos para Netflix Korea, Park Solomon y Cho Yi Hyun, actores que interpretan a la querida pareja compartieron esta y más curiosidades de la comentada toma incluida en el capítulo 7.

El beso de Su Hyeok y Nam Ra

Alerta de spoilers . Recordemos primero cómo se da el acercamiento entre los estudiantes.

Nam Ra es mordida por Gwi Nam cuando los sobrevivientes abandonan la sala de transmisión para ir con Cheong San. Este sospecha de la presidenta debido a que el bullie había sido infestado en la biblioteca.

El grupo quiere echar al personaje de Cho y ella intentará dejar el lugar; sin embargo, Su Hyeok amarra su muñeca al de la presidenta. El atlético joven dice que, si ella se queda y se convierte en zombie, será él al primero que muerda.

Más adelante, los estudiantes del 2-5 encuentran una cámara y graban mensajes. Cho Yi Hyun y Park Solomon están apartados y tienen una conversación donde él confiesa sus sentimientos. Nam Ra corresponderá al muchacho con una declaración ante la grabadora y le dará un beso en la boca. La secuencia termina después de que entrelazan las manos que tenían conectadas con la prenda roja.

Beso de Su Hyeok y Nam Ra fue grabado 17 veces

En la entrevista con Netflix Korea, publicada en YouTube el 5 de febrero, abordaron las escenas románticas de la serie #1 en el streaming en todo el mundo. Como era de esperarse, el beso de Nam Ra y Su Hyeok en el capítulo 7 de All of us are dead fue el primero en ser comentado.

Al hablar sobre la toma, el director Lee Jae Kyu reveló que el escritor Chun Sung Il quiso eliminarla. Este explicó sentir que su quietud contrastaba con la acción propia del apocalíptico brote zombie. El PD de la serie compartió que, por ese motivo, decidió enfatizar el drama entre los alumnos. “Vi esa escena. Fue grandioso”, replicó su colega.

Director de Estamos muertos. Serie coreana de Netflix está basada en el popular webtoon Now at the school. Foto: captura YouTube Korea

En ese momento, el director notó al actor de Su Hyeok entusiasmado y expresó en voz alta “Lomon no puede dejar de reír”, desatando carcajadas en el set. “¿Cuántas veces grabamos?”, prosiguió.

Park Solomon replicó: “Como unas 17 veces”. Cho Yi Hyun, con quien comparte edad ya que ambos nacieron en 1999, contó que tomó bastante tiempo porque no podía encontrar los labios de su compañero ya que tenía los ojos cerrados.

La también actriz de School 2021 y Hospital playlist agregó que le dijo su coestrella en la filmación: “Lo siento, Lomon. Volamos a filmar una vez más”. Según cuenta, él le respondió feliz con un “me gusta”.

Cho Yi Hyun comparte la reacción de Lomon cuando le pidió disculpas por tener que repetir el beso. Foto: captura Netflix Korea

El actor, quien goza de su mejor momento por la popularidad de Estamos muertos, confesó: “En realidad, antes de que filmáramos estaba como ‘Estoy nervioso’, ‘¿Cómo lo hago?’ Pero después del beso, pensé: ‘Oh, es por eso que los actores hacen películas románticas’. Esta es mi escena favorita”.