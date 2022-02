Netflix lanzó hace poco Cielo para dos, programa de género reality con formato parecido al de Estados Unidos. Esta producción se apoderó del mundo cuando comenzó a transmitirse a finales del año pasado. Asimismo, los espectadores no pudieron tener suficiente de esta telerrealidad coreana que trató de ayudar a los atractivos concursantes a enamorarse. Fue un viaje dramático para muchos, y a los internautas les encantó participar en el viaje.

Cielo para Dos, el reality show coreano de Netflix. Foto: Netflix

Este show ya llegó a su final, pero los fanáticos desearían ver todavía más de todas las parejas y personajes. Por tal motivo, frente al final que nos regalaron, quienes sintonizaban el programa aún cuentan con un montón de preguntas, y una de estas iría en referencia a si alguna de las uniones aún prevalece. Los internautas creen que Oh Jin Taek y Kang So Yeon todavía están saliendo, mientras que An Yea Won reveló que ella y Kim Jun Sik eran solo amigos.

Single's Inferno o Cielo para dos completó su temporada el 8 de enero. Foto: Netflix

Sin embargo, una de las parejas con la que los fanáticos se habrían encaprichado durante el programa, y que ahora han estado alentando, no es otra que Moon Se Hoon y Shin Ji Yeon. El dúo tuvo un gran viaje tipo montaña rusa a lo largo de la serie.

Moon Se Hoon y Shin Ji Yeon en el programa Cielo para Dos. Foto: Netflix

Al inicio, ambos se llevaron bien, previo a que Ji Yeon pareciera calmarse con Se Hoon. Éste último en especial recibió muchas críticas por su aparente comportamiento ‘obsesivo’, a medida que intentaba seguir a Ji Yeon hasta el punto en que los espectadores se sentían incómodos.

Los inicios de Moon Se Hoon y Shin Ji Yeon en Cielo para Dos. Foto: Netflix

Hace poco, Se Hoon apareció en una entrevista donde habló sobre su relación de amistad con uno de los otros concursantes. En ese momento, el periodista le comentó a Se Hoon: “Tu futura señora estaría viendo el programa.”

Moon Se Hoon en el programa Cielo para Dos. Foto: Netflix

Se Hoon no pareció preocupado por esa razón y comentó que dejaría a sus futuros hijos ver el programa. Esto hizo que los internautas pensaran que aún podría estar en una relación con Jiyeon. No obstante, no es la primera ocasión en que Se Hoon y Ji Yeon generan rumores de que todavía permanecerían saliendo.