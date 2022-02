Park Hyung Sik protagonizará el nuevo drama de romance Soundtrack #1 que nos trae Disney+ junto a Han Soo He. Este es el segundo drama que realizará Park Hyun Sik tras su salida del ejército.

Soundtrack #1 es un drama de género musical/romántico, el cual trata sobre dos mejores amigos, quienes descubrirán los sentimientos que tienen uno por el otro tras vivir bajo el mismo techo por dos semanas.

El drama será dirigido por Kim Hee Won y protagonizado por Park Hyung Sik y Han So Hee.

Vincenzo y Soundtrack #1 comparten el mismo director. Foto: Owner

Park Hyung Sik le dará vida a Han Sun Woo, un fotógrafo en ascenso que es un hombre de pocas palabras, pero tiene una personalidad cálida y afectuosa. Han So Hee interpretará a Lee Eun Soo, una letrista divertida y honesta que no tiene miedo de decir lo que piensa.

El día 4 de febrero de 2022, se confirmó que el drama se lanzaría a través de la plataforma streaming en marzo.

Una fuente declaró: “Se dará a conocer en marzo a través de Disney+”.

Para mantener el concepto de música del drama, en lugar de lanzar teasers tradicionales, la serie mostró escenas de Park Hyung Sik y Han So Hee en los videos musicales de los OST.

Los videos musicales de OST, lanzados anteriormente, incluyen “Love Beyond Words” de Kyuhyun de Super Junior, “Want to Be Happy” de Park Bo Ram, “Your Tender Heart Hurts Me” de Davichi y “My Love” de Kim Jong Kook.