Una guía con todos actores y personajes de Estamos muertos . Si también te sumaste al furor de All of us are dead, el nuevo boom de las series coreanas originales de Netflix que ya es #1 en todo el mundo, te contamos al detalle sobre sus figuras y respectivos intérpretes.

Porque en el popular k-drama no todo gira en torno al grupo de estudiantes de la clase 2-5 que luchan por sobrevivir al apocalipsis zombie producido por el virus Jonas, incluimos también en el listado a profesores, policías, militares, políticos, familiares de los alumnos y más figuras que, en mayor o menor medida, aportaron con sus acciones a esta escalofriante historia dirigida por Lee Jae Kyu.

Estudiantes del 2-5 atrapados en el aula

Park Ji Hoo (18) es Nam On Jo, amiga y vecina de toda la vida de Cheong San

Yoon Chan Young (20) es Lee Cheong San, el personaje masculino principal y eterno enamorado de On Jo

Cho Yi Hyun (22) es Choi Nam Ra, presidenta de la clase

Park Solomon (22) es Lee Su Hyuk, el atlético compañero y ‘crush’ de On Jo

Im Jae Hyuk (27) es Yang Dae Su, el carismático muchacho que ama el canto

Ahn Seung Kyun (28) es Oh Joon Young, segundo puesto de la clase

Ham Sung Min (23) es Han Gyeong Soo, el mejor amigo de Cheong San

Lee Yoo Mi (27) es Lee Na Yeon, villana que se termina de ganar el odio del público por su acción contra Gyeong Soo

Kim Jin Young (18) es Kim Ji Min, la compañera de coleta que pierde a sus padres, quienes fueron a buscarla en su camioneta

Son Sang Yeon (19) es Jang Woo Jin, hermano menor de la arquera Ha Ri

Kim Bo Yoon (21) es Seo Hyo Ryung, la chica del ‘bob cut’ que sorprende al final de la serie

Kim Ju A (18) es Yoon I Sak, mejor amiga de On Jo.

On Jo, Cheong San, Soo Hyuk y Nam Ra son parte de los personajes principales de la serie Estamos muertos. Foto: composición La República/Netflix

Alumnos encerrados en el baño

Ha Seung Ri (27) es Jang Ha Ri, sunbae que juega en el equipo de arco del Instituto Hyosan

Lee Eun Saem (22) es Park Mi Jin, la sunbae ‘badass’ que gusta de fumar y maldecir

Yang Han Yeol (18) es Yoo Joon Sung, estudiante temeroso que se alía a Mi Jin

Jin Ho Eun (21) es Jung Min Jae, hoobae de Ha Ri en el equipo de arco.

Póster promocional con personajes secundarios con gran peso en Estamos muertos. Foto: Netflix

Los bullies del Instituto Hyosan

Yoo In Soo (23) es Yoon Gwi Nam, el mitad zombie enemigo de Cheong San

Oh Hee Joon (33) es el líder de los bullies, Son Myeong Hwan

Shin Jae Hwi (27) es el matón Chang Hoon

Jung Yi Seo (28) es Kim Hyun Joo, estudiante mordida por la rata que inicia el brote del virus Jonas.

Gwi Nam, el segundo mitad zombie de Estamos muertos. Foto: Netflix

Estudiantes que sufren bullying y quedan atrapados en el techo

Oh Hye Soo (26) es Min Eun Ji, la primera mitad zombie de All of us are dead

Ahn Ji Ho (18) es Kim Chul Soo, el único alumno que es rescatado por los militares.

Eunji es la primera mitad zombi de All of us are dead. Foto: Netflix

Profesores, directivos y staff del instituto

Kim Byung Chul (48) es Lee Byung Chan, profesor y creador del virus Jonas

Lee Sang Hee (38) es la maestra Park Sun Hwa

Uhm Hyo Sup (55) es el director

Yoon Byung Hee (40) es Kang Jin Gu, profesor que muerde a I Sak tras meterse al aula 2-5

Yoon Kyung Ho (41) es Jung Yong Nam, decano que le niega ayuda a Eun Ji y que termina siendo devorado por la mitad zombie.

La profesora del salón 2-5 se sacrifica por Na Yeon, uno de los personajes más odiados de Estamos muertos. Foto: Netfix

Kim Byung Chul interpreta a Lee Byung Chan, profesor creador del virus Jonas. Foto: Netflix

Policía de Hyosan y equipo de rescate de emergencias

Lee Kyu Hyung (38) es Song Jae Il, detective que rescata al bebé recién nacido y a la niña Se Bin

Park Jae Chul (36) es Jun Ho Chul, ‘hoobae’ de la Universidad de Seúl.

Jun Bae Su (51) es Nam So Ju, el padre de On Jo

Woo Ji Hyun (35) es el bombero Kim U Sin.

Song Jae Il es el generoso detective de la estación policial de Hyosan. Foto: Netflix

El papá de On Jo se sacrifica para que los alumnos puedan escapar de los zombies. Foto: Netflix

Políticos y militares de Estamos muertos

Bae Hae Sun (47) es la asambleísta Park Eun Hee

Jo Dal Hwan (41) es el secretario de la asambleísta Park

Kim Jong Tae (46) es el coronel que ordena el bombardeo en Hyosan, Jin Seon Mu

Ryoo Sung Hyun (50) es el militar que queda al mando de la misión, Choi Sung Won

Park Ji Yeol (34) como Lee Jae Joon, sargento que es mordido y posteriormente estudiado. Iba a ser dado de baja en siete días, pero se ofreció como voluntario en la misión de rescate.

La asambleísta Park es interpretada por Lee Sang Hee. Foto: Netflix

Coronel ordena bombardeo a puntos estratégicos de Hyosan. Un promedio de 60.000 personas, entre infestados y no, mueren al concretarse el plan. Foto: Netflix

Más personajes de Estamos muertos

Lee Min Goo (29) es Lee Jin Soo, hijo del profesor Lee Byung Chan y primer zombi en todo el universo de Estamos muertos

Lee Chae Eun (17) es Park Hee Soo, la estudiante embarazada

Lee Ji Hyun (49) es la madre de Cheong San

Lee Yo Sung (49) es el padre de Cheong San

Ahn Se Bin (8) como Se Bin, niña rescatada por el detective Jae Il

Lee Si Hoon (37) es el youtuber.

La mamá de Cheon Sang bautizó su negocio de pollos con el nombre de su hijo, a quien adoraba. Foto: Netflix