BTS es uno de los grupos de K-pop más importantes y famosos en la actualidad. Además de presentarse en reconocidos estadios como el Estadio Wembley de Londres, Reino Unido, también ha aparecido en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, China.

Durante la entrada de los deportistas coreanos que participaran en los Juegos Olímpicos de Invierno, los presentadores mencionaron a BTS como uno de los artistas más populares del mundo. Asimismo, BTS apareció en la pantalla de los televidentes, colocándolos como representantes de su país.

Además, el locutor indicó los logros de Corea del Sur, tales como la ganadora al Oscar como Mejor película del año, Parasite, y a Kim Yuna, quien la consideran como una de las patinadoras artísticas más hermosa del mundo.

Esta no sería la primera vez que nombran a BTS en un evento de esta categoría. En los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, colocaron una imagen de ellos cuando los delegados del país se presentaron.

BTS tiene millones de fanáticos a nivel global; sin embargo, ganaron el corazón de Lee Yu Bin. Ella es una patinadora de velocidad en pista corta de 20 años. Durante las Olimpiadas del Invierno 2018, obtuvo una medalla de oro en dicha categoría.

Lee Yu-bin, a South Korean short track speed skater and 2018 Winter Olympics gold medalist showed love for Jimin and BTS.



She answered that BTS and Jimin are the people she'd like to receive cheers from. She also said that Run BTS is the show she wants to collab with Jimin in. pic.twitter.com/JCg5K2ryid