Pachinko: Lee Min Ho y Kim Min Ha cuentan cómo los impactó participar en la serie

Una foto reúne parte del ambicioso elenco de Pachinko: el rey del Hallyu Lee Min Ho, la ganadora del Oscar Youn Yuh Jung, el actor coreano-estadounidense Jin Ha y las jóvenes talentos Kim Min Ah y Jeon Yoon Na. A una semana de haberse confirmado la fecha de estreno en Apple TV+, Harper’s Bazaar lanza nuevas impresiones del equipo que dará vida a la novela de Lee Min Jin.

La producción de Pachinko fue anunciada en octubre del 2020 y se filmó hasta los primeros meses del 2021. Muchos consideran que este proyecto marca la incursión en Hollywood de Lee Min Ho, quien es una estrella de peso en el círculo de los k-dramas desde el 2009. En ese año interpretó a Gu Jun Pyo en Boys over flowers, lo que fue su trampolín a la fama.

La revista menciona que el intérprete no había participado en una audición desde hace 10 años, pero fue capturado por el guion de Pachinko. El texto le había hecho reflexionar sobre la historia de la comunidad coreana.

Lee Min Ho es Koh Han Su en Pachinko. Foto: Harper's Bazaar

“Creo que muchos de la nueva generación pasan la mayor parte de su tiempo preocupándose por el futuro, pero esta fue una muy buena oportunidad para mí para visitar el pasado”, contó el actor de The Heirs a Harper’s Bazaar. “No solo el pasado de Corea, sino su historia completa y cómo nosotros, la generación actual, llegó a existir en el territorio donde vivimos ahora”.

Lee Min Ho tendrá el rol de Koh Hansu, descrito como un comerciante con vínculos en la Yakuza, organización criminal japonesa. En la historia, su personaje se involucra con Sunja, la protagonista.

En esta primera temporada, Sunja es interpretada por tres actrices. Quien interactuará con Lee Min Ho es Kim Min Ha. Ella habló con su abuela para conocer de primera mano cómo fue la colonización japonesa en Corea.

Kim Min Ha es Sunja en Pachinko. Foto: Harper's Bazaar

“Ella me explicó cómo era ser una mujer en esa época. Cómo la gente vivía en esos años. Creo que no me habría encontrado con mi personaje si no fuese por mi abuela”, resaltó.

¿Cuándo se estrena Pachinko?

La serie, que contará con diálogos en inglés, coreano y japonés, se estrenará en Apple TV+ el 25 de marzo. Los primeros capítulos se emitirán en la premiere y posteriormente se lanzará un episodio nuevo cada viernes.