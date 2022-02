It’s okay to not be okay: ¿Liza Soberano y Enrique Gil protagonizarán remake filipino?

El aclamado k-drama It’s okay to not be okay podría regresar en un remake filipino. Según se difunde desde dicho país, se prepara la llegada de una adaptación local, y los elegidos para dar vida a Ko Mun Yeong y Moon Gang Tae en esta versión serían Liza Soberano y Enrique Gil, populares actores que conforman uno de los noviazgos más sólidos y top del mencionado país.

Emitida en 2020 por tvN y Netflix, Está bien no estar bien es considerado un drama coreano A1 que retrató, con excelencia, creatividad y realismo, enfermedades de la salud mental, temática que lucha por cobrar relevancia en Corea del Sur. Asimismo, fue nominado a los International Emmy Awards 2021.

Su elenco se encontraba liderado por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji como la pareja principal Ko Mun Yeong y Moon Gang Tae, unos adultos jóvenes que inician su camino a la sanación interna después de conocerse. Ella, una guapa escritora con trastorno de personalidad antisocial; él, empleado de un hospital psiquiátrico que, desde la niñez, es tutor de su hermano mayor, quien padece de autismo severo.

Oh Jung Se completó el reparto estelar en el papel de Moon Sang Tae, el ‘hyung’ del protagonista masculino.

Protagonistas de It's okay to not be okay en escena del drama. Foto: tvN

¿LizQuen en It’s okay to not be okay versión p-drama?

La comunidad de fans de ABS-CBN anunció en sus redes sociales que la gigante del entretenimiento filipino alista la versión p-drama de It’s okay to not be okay, con los estelares de Liza Soberano y Enrique Gil, actores de 24 y 29 años, respectivamente, que son novios desde el 2014.

Si bien es cierto, a la fecha no ha sido confirmada ni desmentida la información, el entusiasmo se manifiesta en los seguidores de la pareja de oro LizQuen, quienes harían su regreso a la pantalla como dupla tras la cancelación de su serie Make it you, en marzo del 2020 por cuestiones de la COVID-19.

Admiradores, además, señalan lo preciso que sería el papel de Mun Yeong para la estrella Soberano, ya que es defensora de la concienciación sobre la salud mental.

Liza Soberano y Enrique Gil anunciaron en 2019 su noviazgo. Los actores son pareja desde el 2015. Foto: Kapamilya Online World

LizQuen para It's okay to not be okay en fanmade de AltKpmlyNovelas. Foto: AltKpmlyNovelas

Dicho esto, se espera que, en las próximas horas, ABS-CBN se pronuncie sobre el presunto remake de Está bien no estar bien, con LizQuen. Mientras tanto, fans regresan a los anteriores trabajos conjuntos de los novios, como las películas My ex and whys y Everyday I love you, disponibles en Netflix.