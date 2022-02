HyunA y Dawn: cómo inició el romance que desafió a la industria del K-pop

Fieles a su estilo, HyunA y Dawn sorprendieron con anillos de compromiso el jueves 3 de febrero. Los idols K-pop tendrían planes de boda tras seis años de un romance que comenzó en Cube Entertainment. Miles de fans felicitaron a la pareja que desafió el status quo y decidió vivir su amor a pesar de las críticas.

La propuesta de matrimonio del exmiembro de Pentagon a HyunA fue registrada en Instagram. La famosa reina del K-pop respondió “por supuesto que sí” en la misma red social.

La historia de amor de HyunA y Dawn

En 2018, los medios rumoreaban de que entre HyunA y Dawn había más que una simple química de colegas. En esa época, la artista de 29 años y los miembros de Pentagon E’Dawn (su nombre artístico inicial), y Hui formaban el trío musical Triple H.

Durante las promociones, era palpable la complicidad singular entre la actual pareja de novios.

Cuando un artículo vinculó sentimentalmente a HyunA y su donsaeng, CUBE Entertainment lo negó rápidamente. Sin embargo, la historia daría un giro solo 24 horas después.

El 3 de agosto, la pareja ofreció declaraciones exclusivas a Yonhap news, donde admitieron el romance con la confianza de continuar su carrera frente a los fans sin ocultar su amor.

“Queremos ser honestos con nuestros seguidores que nos aman y nos han mostrado su amor, y pararnos con seguridad y felicidad en el escenario”.

HyunA contó que conoció a E’Dawn (Kim Hyo Jong) cuando este era trainee de Cube y comenzaron a salir en 2016. Los sentimientos entre ambos nacieron mientras trabajaban en la creación de nueva música.

HyunA y Dawn: su declaración a Yonhap no había sido discutida con CUBE. Foto: captura

“A pesar de que no está oficialmente acreditado, Dawn realmente me ayudó mucho con mi álbum”, detalló la ex 4Minute.

La decisión de gritar su romance a los cuatro vientos fue un desafío al status quo de las estrellas K-pop. En la cultura fandom coreana, hay expectativas sobre los idols y la imagen que deben transmitir. Tener un noviazgo es visto como una falla a la confianza de sus fans.

Para ese momento, HyunA ya era un ícono consolidado en la industria, pues tuvo un primer debut en 2007 (Wonder girls) y en 2009 comenzó su vida como integrante de 4Minute. Poco después debutó como solista.

Aunque la diferencia con Dawn era de solo dos años, él recién había debutado como integrante de Pentagon en el 2016. La boyband estaba ganando terreno con el comeback “Shine” cuando se hizo el destape. En ese contexto, la pareja recibió muchas críticas de parte de admiradores que se sintieron traicionados.

Hyuna y Dawn. Foto: Allure Magazine

HyunA y Dawn salen de Cube

Un mes después, el 13 de septiembre, la agencia quiso expulsar a los dos artistas porque “no podía mantener confianza con ellos” tras la declaración del romance a los medios, según Korea Herald.

Aunque CUBE se contradijo en cuestión de horas, quedó claro que la pareja no tendría futuro en la empresa. Primero se confirmó la renuncia de HyunA en octubre del 2018 y, un mes después, Dawn también terminó su contrato.

Como prueba de que ser novios no les impediría continuar con su carrera, los cantantes firmaron por la agencia P Nation en enero del 2019 y se convirtieron en los protegidos de PSY. Este es el sello musical donde ambos trabajan hasta la fecha.