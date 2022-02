Estamos muertos: qué pasó con Yoon Chan Young y por qué lo acusaron de bullying

El actor coreano Yoon Chan Young, popular como Lee Cheong San en Estamos muertos de Netflix, ha sido involucrado en acusaciones de bullying y misoginia por una presunta excompañera. El relato del caso data del 2016, pero resurgió seis años después por internautas que encontraron los posts.

Los mensajes del supuesto incidente fueron publicados en Twitter por la usuaria @ensowflahe. Ella asegura que un grupo de chicos creó un ranking de belleza de diferentes categorías entre las compañeras de clase. Yoon Chan Young, quien ya era actor adolescente, habría sido partícipe de ello.

“Hasta el año pasado, no sabía qué tan seria era la misoginia de nuestro país. En la escuela nos dicen que la ‘discriminación contra las mujeres ha disminuido mucho‘ y pensaba que era cierto. No sé si es por ello que me indignó estar en medio de esto cuando la situación explotó”, narran los tuits del 27 de septiembre del 2016.

Caso Yoon Chan Young: internauta acusó a actor en el 2016. Foto: ensowflahe en Twitter

“Durante el almuerzo, vi a mis amigos mirando un pedazo de papel y cuchicheando a escondidas. Me preguntaba por qué maldecían y miré el papel. Ahí estaba un ranking de las estudiantes mujeres de nuestra clase basado en sus estándares. Nuestra profesora también estaba ahí”, refiere la publicación traducida al inglés por Koreaboo.

“Yo era número 1 en Los tres mejores rostros, y no recuerdo bien, pero la lista tenía varias categorías. Nuestra profesora de ética pidió a todos los alumnos que se fueran a casa, se quedó con las personas responsables y los castigó. Se trata de Park Ju Hyung, Im Se Hyun y Hong Ji Pyo. Sí, así es, el niño actor Yoon Chan Young”, concluye el post.

Por la narración de la usuaria, ello habría ocurrido en 2015, cuando Yoon tenía 14 años en edad internacional.

La internauta, además, compartió capturas de pantalla de las disculpas que recibió. El emisor de los mensajes está oculto en las imágenes.

Caso Yoon Chan Young: internauta añadió las disculpas de uno de los involucrados. Foto: ensowflahe en Twitter

“Parece que no abrirás Kakao Talk, así que te lo envío por SMS. Realmente lo siento. No lo hice porque me cayeras mal, sino que estaba bromeando con los chicos y creo que cruzamos la línea. Lamento no haberlos detenido, incluso haber hecho esto con ellos y te pido perdón. No lo haré de nuevo. Estoy realmente arrepentido”, se lee en la imagen.

Usuarios están sorprendidos por el relato. Dada la popularidad creciente del actor, esperan que pronto haya alguna respuesta de la agencia.

Durante el 2021, surgieron varias acusaciones anónimas a actores por presunto acoso escolar. Algunas de ellas, como la de Park Hye Soo y Jo Byung Gyu, resultaron ser falsas; mientras otras, como el caso del actor Jisoo, sí fueron aceptadas.

¿Quién es Yoon Chan Young?

Yoon Chan Young tiene una carrera de casi 10 años en la industria coreana. Su debut oficial fue en el 2013 en el drama When a man loves y ha interpretado a la versión adolescente de famosos como Kang Ha Neul, Lee Joon, Lee Dong Wook, Yoo Yeon Seok.